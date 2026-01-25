Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX: 170 años de valor y servicio a la sociedad

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX celebra 170 años de servicio. Foto: @Heroico Cuerpo de Bomberos

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México celebra este 25 de enero el aniversario número 170 de su existencia con un desfile conmemorativo que recorrerá las calles del Centro Histórico hasta el Monumento a la Revolución, en homenaje a quienes han protegido a la capital a lo largo de generaciones.

Más allá del festejo, este evento destaca el papel fundamental que desempeñan los bomberos, cuya labor ha dejado una huella en la memoria colectiva de la ciudad, marcada por innumerables emergencias atendidas, vidas salvadas y riesgos prevenidos.

Un momento clave en la historia de la corporación ocurrió en 1951, tras el incendio de la ferretería “La Sirena”, donde murieron 12 bomberos cumpliendo con su deber. Tras ese episodio, el presidente Miguel Alemán Valdés otorgó oficialmente el título de “Heroico” a la institución, como reconocimiento por su entrega y valentía.

Los bomberos de la CDMX han sido parte fundamental en la seguridad de la ciudadanía ante emergencias. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La participación del cuerpo en situaciones como el huracán que devastó Tampico y Puerto Madero en 1933, y la protección brindada al presidente Francisco I. Madero durante la Marcha de la Lealtad, son ejemplos del legado que ha forjado su prestigio.

El origen de los servicios de extinción de incendios en la ciudad se remonta a los años 1526 y 1527, cuando grupos de indígenas dirigidos por soldados españoles enfrentaban los siniestros en la capital virreinal.

La fundación oficial de este cuerpo ocurrió el 25 de enero de 1856 bajo el decreto del entonces presidente Ignacio Comonfort. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México fue proyectado en 1887, con su primera estación en la calle de Moneda, espacio ahora ocupado por el Palacio Nacional.

A partir del 1 de julio de 1899, la institución se incorporó al Honorable Ayuntamiento de la Ciudad. Las primeras décadas estuvieron marcadas por carencias y desafíos. El equipo disponible consistía en una bomba de vapor procedente de Bélgica, bombas de mano de la época insurgente, cubetas, palas y picos.

La CDMX celebra el aniversario del Heroico Cuerpo de Bomberos y su servicio a favor de la sociedad. Foto: X@Bomberos_CDMX

El personal era reducido: un comandante, un segundo comandante, cuatro oficiales y 52 bomberos, quienes se desplazaban corriendo largas distancias hasta el lugar de los siniestros, muchas veces agotados físicamente pero con la vocación intacta.

Actualmente, la institución cuenta con 21 estaciones repartidas en las 16 alcaldías de la ciudad. Los bomberos atienden emergencias diversas, desde incendios y fugas de gas hasta accidentes vehiculares, caídas de árboles y rescates de animales o personas extraviadas. Además, participan en acciones preventivas, colaborando estrechamente con escuelas, unidades habitacionales y sitios históricos de la Ciudad de México.

El reconocimiento de la ciudadanía a sus bomberos se refleja en cada emergencia superada, en los sacrificios anónimos y en la convicción de servicio que ha consolidado al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México como la corporación más antigua de México y referente nacional, con 170 años de servicio ininterrumpido.