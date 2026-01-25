México

Fundación Antonio Haghenbeck entrega 37 gatos del Refugio Franciscano al Gobierno de la Ciudad de México

Las autoridades capitalinas asumirán funciones de resguardo y bienestar animal luego de una decisión judicial que involucra a dos organizaciones enfrentadas

Más del 60% de los gatos rescatados superó enfermedades graves tras recibir atención veterinaria especializada en una clínica privada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de 37 gatos rescatados de condiciones de extrema precariedad en el Refugio Franciscano se encuentra bajo atención veterinaria especializada, mientras una disputa legal abre una nueva etapa en el control del predio ubicado en Cuajimalpa.

Los gatos, internados desde diciembre de 2025 por padecimientos graves como rinotraqueítis, panleucopenia, calicivirus, clamidia y leucemia felina, fueron puestos a disposición del Gobierno de la Ciudad de México por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, según informó la propia organización mediante un comunicado difundido este 25 de enero.

Al cierre del internamiento veterinario, Martín Rocha, coordinador médico de la Fundación, precisó que tras 38 días de tratamiento, el 60 % de los gatos ya no presenta ninguna enfermedad, mientras el 20 % padece aún cuadros graves y el resto mantiene un “pronóstico reservado a malo”.

De los 39 gatos rescatados e ingresados inicialmente, dos fallecieron los días 19 y 31 de diciembre de 2025, en hechos notificados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que abrió las investigaciones correspondientes.

La Fundación Antonio Haghenbeck rescató a 37 gatos del Refugio Franciscano en Cuajimalpa bajo, afirman, condiciones deplorables y hacinadas. (Jefatura Gobierno CDMX)

Los animales, según detalló la Fundación en el comunicado, habían sido encontrados en “condiciones deplorables y hacinados, lo que facilitó la rápida transmisión de enfermedades.

Al respecto, Rocha indicó que apenas tomaron posesión del predio en cumplimiento de una orden judicial, “una de las primeras acciones fue trasladar a los gatos a una clínica privada para su atención inmediata.

Actualmente, afirma la Fundación, los gatos sobrevivientes permanecen en instalaciones cerradas, limpias y ventiladas, reciben una dieta equilibrada y disponen de períodos de juego como parte de su recuperación. El hospital en el que se encuentran mantiene su ubicación en confidencialidad, aunque las autoridades realizan inspecciones diarias.

Jueza de la CDMX devuelve el predio al Refugio Franciscano

Una jueza ordenó la restitución de una fracción del inmueble al Refugio Franciscano en la colonia Lomas de Vista Hermosa, generando polémica legal. (refugiofranciscanoac/FB)

La controversia se intensifica tras la resolución judicial de la jueza Ana Miriam Yépez Arreola, quien ordenó restituir al Refugio Franciscano una fracción del inmueble situado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa.

El fallo estipula: “Para el efecto de que no se lleve a cabo cualquier acto de ejecución de la interlocutoria de 8 de diciembre de 2025, dictada en el juicio ordinario civil 362/2021, asimismo se restituya a las quejosas de inmediato en la posesión de una fracción del inmueble de la Carretera México-Toluca, km 17.5, también identificado con el número oficial 4547, Colonia Lomas de Vista Hermosa, Código Postal 05100, Alcaldía Cuajimalpa en esta Ciudad”.

La Fundación Antonio Haghenbeck calificó esta decisión como “chicanada legal”, argumentando que contradice una previa de la misma jueza, quien el 14 de enero de 2026 declaró improcedente la restitución del terreno. También sostuvo en su comunicado que esta inconsistencia judicial” es una “grave irregularidad y que “responde a presiones de índole política o mediática, pues afecta los principios de certeza, legalidad e imparcialidad del Poder Judicial.

Dicha organización también exhortó de manera pública y enérgica al Gobierno capitalino y al Poder Judicial local “a cesar cualquier intento de simulación, a actuar con absoluta imparcialidad y a respetar la Ley, en un conflicto entre particulares que develó el caso más grande, cruel y documentado de maltrato animal en la Ciudad de México, perpetrado por el llamado ‘Refugio Franciscano’.

