México

Nueve perros rescatados del Refugio Franciscano ya fueron dados de alta médica

Las autoridades dan seguimiento al estado de los animales canalizados tras el rescate en la alcaldía Cuajimalpa

Nueve perros fueron dados de
Nueve perros fueron dados de alta. Foto: (Archivo)

El Gobierno de la Ciudad de México informó que nueve de los 30 perros canalizados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México ya fueron dados de alta médica, como parte del seguimiento integral que se brinda a los 858 caninos rescatados del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

Las autoridades capitalinas detallaron que el resto de los animales hospitalizados continúa bajo observación especializada, debido a la gravedad de sus padecimientos.

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza Ramírez, explicó que el rescate de los perros derivó de una investigación iniciada el 12 de diciembre de 2025 por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, en la cual se acreditó la existencia de maltrato animal.

Como resultado, un juez de distrito ordenó la puesta a salvo de los animales, mientras que los procesos legales y amparos relacionados con el caso continúan en trámite.

Gobierno CDMX atiende la salud
Gobierno CDMX atiende la salud de los perros rescatados del Refugio Franciscano.(Gobierno CDMX)

La funcionaria señaló que las condiciones encontradas en el inmueble eran “incompatibles con la vida y el bienestar animal”. Durante las inspecciones se documentaron pisos húmedos cubiertos de heces y orina, olores fétidos, ausencia total de higiene, presencia de plagas de roedores, alimento contaminado e incluso restos de animales mezclados con la comida que consumían los perros.

Además, se detectó hacinamiento severo, falta absoluta de atención médico-veterinaria, desnutrición extrema, enfermedades avanzadas, tumores, problemas ortopédicos, uso de medicamentos caducos, estrés crónico y un deterioro físico progresivo.

Ante este escenario, el Gobierno capitalino habilitó tres espacios de resguardo temporal. Un total de 304 perros fueron trasladados a un espacio en el Ajusco; 183 permanecen en la Utopía que se construye en el Deportivo Los Galeana, y 371 se encuentran bajo resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Asimismo, se informó que el próximo 23 de enero, los perros alojados temporalmente en la Utopía GAM serán trasladados a las instalaciones de la Brigada, donde permanecerán mientras se define su situación legal y mejora su estado de salud.

Álvarez Icaza destacó que desde el rescate se implementó un esquema integral de atención y rehabilitación, sustentado en personal especializado, infraestructura adecuada y atención permanente.

Médicos veterinarios de la Ciudad
Médicos veterinarios de la Ciudad de México ya atienden a cada animal rescatado. (Gobierno de la CDMX)

Actualmente, más de 60 médicos veterinarios de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México atienden de manera continua a los animales, quienes cuentan con agua, alimento, camas, bebederos, juguetes, collares identificativos y expedientes clínicos individuales.

Por su parte, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, informó que los perros rescatados —361 machos y 497 hembras— se encuentran bajo seguimiento clínico permanente.

Del total, cuatro son cachorros, 595 adultos y 259 geriátricos. Además, se reportó que 171 perros se encuentran en estado delicado y reciben atención prioritaria.

Finalmente, las autoridades confirmaron que seis perros han fallecido debido al grave deterioro en el que fueron encontrados. En tanto, los restos óseos localizados en el inmueble continúan bajo análisis pericial por parte de la Fiscalía capitalina, cuyos resultados se darán a conocer una vez concluidos los dictámenes correspondientes.

