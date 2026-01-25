Flan de la abuela saludable: esta es la receta sin azúcar para un postre con textura cremosa y sabor delicioso Crédito: Freepik

El flan de la abuela es un clásico en la repostería casera, reconocido por su textura cremosa y su sabor inconfundible.

Hoy existen alternativas que permiten disfrutarlo sin azúcar, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación o requieren controlar sus niveles de glucosa.

Esta versión utiliza edulcorantes aptos para cocción, logrando un postre equilibrado, bajo en calorías y apto para personas con diabetes, colesterol alto o hipertensión.

Ingredientes y proporciones para un flan saludable

La receta mantiene la base tradicional, pero sustituye el azúcar por opciones más saludables y seguras para personas con necesidades especiales. Para 6 a 8 porciones se recomienda:

Para el caramelo sin azúcar:

100 gramos de alulosa o eritritol (la alulosa carameliza mejor)

2 cucharadas de agua (opcional, para disolver)

Unas gotas de jugo de limón (opcional, previene cristalización)

Para el flan:

500 ml de leche entera, descremada o bebida vegetal (almendra para versión baja en calorías)

4 a 5 huevos grandes

60 a 80 gramos de edulcorante apto para cocción (eritritol, xilitol o alulosa, según preferencia)

1 cucharadita de esencia de vainilla o vaina natural

Pizca de sal (realza el dulzor)

Preparación paso a paso

1. Caramelo sin azúcar

Coloca la alulosa en una sartén a fuego medio. Deja derretir sin remover mucho. Cuando tome color dorado y burbujas lentas, viértelo en la flanera o moldes individuales y esparce por las paredes.

2. Mezcla de flan

Bate los huevos con el edulcorante, la vainilla y la pizca de sal. Hazlo suavemente para evitar espuma excesiva.

Incorpora la leche o bebida vegetal y mezcla hasta integrar.

3. Colado para textura perfecta

Pasa la mezcla por un colador fino para eliminar impurezas y lograr un flan suave.

4. Horneado al baño María

Precalienta el horno a 180°C.

Vierte la mezcla sobre el caramelo en el molde.

Tapa con papel aluminio y coloca en una fuente con agua caliente.

Hornea de 45 a 60 minutos (40-45 minutos si usas moldes individuales).

5. Enfriado y desmolde

Deja enfriar a temperatura ambiente y refrigera al menos 4 horas antes de desmoldar.

Consejos prácticos para un resultado óptimo

Para un flan liso y sin agujeros: hornea a menor temperatura (150°C) y evita que el agua hierva fuertemente.

Edulcorante: la alulosa es la mejor opción, ya que carameliza como el azúcar y no deja sabor ni textura arenosa.

Versión más ligera: usa leche descremada y sustituye 2 huevos enteros por 4 claras, manteniendo la cremosidad.

Sin horno: puedes usar olla exprés (20 minutos) o microondas (10-12 minutos a potencia media) para cocinar el flan.

¿Por qué es importante sustituir el azúcar en postres?

Especialistas de la Universidad Iberoamericana y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición coinciden en que reducir el consumo de azúcar refinada es clave para prevenir enfermedades metabólicas.

La alulosa, el eritritol y el xilitol no elevan la glucosa en sangre y aportan dulzor sin calorías, por lo que son recomendados en dietas para personas con diabetes, resistencia a la insulina, colesterol alto o hipertensión.

Los edulcorantes como la alulosa permiten disfrutar de postres tradicionales sin el impacto negativo del azúcar en la salud cardiovascular y metabólica.

Estos sustitutos “no contribuyen a la formación de placa en los dientes ni aumentan los triglicéridos, haciéndolos seguros para consumo frecuente.

Beneficios de postres saludables en la dieta diaria

Aptos para personas con diabetes, hipertensión o colesterol elevado.

Menor aporte calórico sin perder sabor ni consistencia.

Favorecen el control del peso corporal y previenen picos de glucosa.

Facilitan mantener hábitos alimenticios equilibrados sin renunciar al placer.

La receta de flan de la abuela sin azúcar ofrece una alternativa sencilla y saludable para quienes desean cuidar su salud sin sacrificar el sabor ni la textura tradicional. Es posible adaptar los postres de siempre a las necesidades actuales, logrando un equilibrio entre placer y bienestar.