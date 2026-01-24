México

Zoológicos como centros educativos

Muchas veces el presupuesto es tan bajo que a penas alcanza para cubrir las necesidades básicas mínimas de muchas especies

Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

Es complicado afirmar, sin investigaciones, encuestas y análisis si realmente los zoológicos educan. ¿Cómo podría una visita al zoológico mejorar el aprendizaje acerca de la conservación, riesgos, hábitat o comportamiento más que un documental del mismo contenido? No ciertamente con una pista de patinaje al lado de las jaulas como en el “acuario M”. Sin embargo, las pruebas de este argumento recaen en los zoológicos. Situación complicada si se toma en cuenta que muchas veces el presupuesto es tan bajo que a penas alcanza para cubrir las necesidades básicas mínimas de muchas especies. Ejemplo de ello son el zoológico de La Pastora y el zoológico de León, ambos en Guanajuato.

Por el contrario, algunos estudios, principalmente en zoológicos de Inglaterra como el de la universidad de Sheffield y el de Anya Moon y Carrie Littlehales en el zoológico de Chester, igualmente en Inglaterra, muestran que una buena estrategia de guía y enseñanza recurrente sí mejora el aprendizaje en los zoológicos. La situación no significa aprendizaje inmediato y garantizado. Otros estudios también en el mismo contexto como en el zoológico de Londres llevado a cabo por E. Jensen, muestra que sin guía y sin un adecuado manejo de los grupos de aprendizaje, los alumnos no obtienen ningún beneficio educativo por asistir al zoológico. En México, el Acta zoológica mexicana publicó un estudio en 2020 acerca del aprendizaje en el zoológico por parte de los visitantes al Jardín Zoológico Payo Obispo en Quintana Roo, liderado por Josué Tzuc-Salinas y Rogelio Cedeño-Vázquez.

COLIMA, COLIMA, 05JUNIO2021.- El Centro
COLIMA, COLIMA, 05JUNIO2021.- El Centro de Conservación de Vida Silvestre «Griselda Álvarez» (Ecoparc Colima) continúa brindando servicio a más de un mes de su reapertura debido a la pandemia por Covid-19. El recinto es un espacio donde las familias pueden observa y convivir con la vida salvaje y especies endémicas de México (flora y fauna). Actualmente, el estado permanece en color amarillo con riesgo por el incremento de casos en días recientes. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En este estudio se mostró que, al igual que en los casos de Londres, una visita al zoológico sin una guía adecuada no contribuye a la mejora en el aprendizaje de las condiciones y riesgos de las especies. Incluso se pudo observar que los estereotipos estéticos o de popularidad influían en el interés de los visitantes hacia las especies, es decir, se apreciaba y ponía más atención en un loro o jaguar que en una boa o un cocodrilo.

Hasta aquí, podemos observar que una adecuada guía y experiencia de aprendizaje promovida por el zoológico permitía que los visitantes fueran influidos educativamente por el mismo. Sin embargo, esto no sucedía sólo por el hecho de apreciar a los individuos y contar únicamente con carteles con inscripciones genéricas colocadas cerca del cautiverio.

TLAXCALA, TLAXCALA, 19JULIO2018. El zoológico
TLAXCALA, TLAXCALA, 19JULIO2018. El zoológico del Altiplano de Tlaxcala, anuncio el nacimiento de dos nuevos ejemplares de león blanco, los cuales se encuentran en perfecto estado de salud, las autoridades encargadas de los cachorros dieron a conocer que se trata de un macho y una hembra, con un peso actual de 20 kilos y 60 centímetros de largo los cuales nacieron el pasado 18 de marzo. Los felinos serán puestos en exhibición a partir del próximo sábado 21 de julio en el Zoológico del Altiplano. Asimismo a partir de este jueves se publicará la convocatoria para las personas puedan participar en la definición del nombre de los leones, la cual estará abierta para el público nacional y extranjero. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS /CUARTOCURO.COM

Desde esta perspectiva, hablar de que los zoológicos son necesarios o útiles basándose en que promueven la educación de la fauna es una respuesta sesgada e incompleta si no se considera antes en una adecuada y seria inversión en guías y contenidos educativos de calidad. Esto lleva, siguiendo a Ortiz Millán, al siguiente argumento que se utiliza para defender la existencia de lo zoológicos: debido a que son centros de investigación. Este argumento se revisará en el siguiente escrito.

Semblanza: Rodrigo Cervantes. Estudiante del doctorado en filosofía contemporánea en la BUAP. Estudiante de DCV en la UNAM. Mis áreas de estudio principales son la filosofía de la mente y la ciencia, la filosofía del lenguaje y la fenomenología.

