Refuerzan normatividad para gaseras y gasolineras en Edomex tras accidentes

Se revisarán controles y evaluación de impacto para los diversos distribuidores mexiquenses

Ante los recientes accidentes registrados en el Estado de México en los que se han visto involucradas empresas del sector energético y que han dejado pérdidas humanas, el gobierno estatal reforzó el análisis y revisión de la normatividad vigente para la instalación y operación de gaseras y gasolineras, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y un desarrollo urbano ordenado.

La administración estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (SEDUI), sostuvo una reunión de trabajo con el diputado federal Iván Contreras Millán, en la que se abordaron los mecanismos regulatorios que rigen las inversiones en hidrocarburos, particularmente aquellas que se desarrollan en entornos urbanos de alta densidad poblacional.

Durante el encuentro, el titular de la Sedui, Carlos Maza Lara, subrayó que el gobierno estatal cuenta con la Comisión de Impacto Estatal (COIME), organismo encargado de acompañar a los inversionistas mediante una ruta técnica urbana ágil, pero rigurosa, que permite garantizar certeza jurídica sin poner en riesgo a las comunidades.

Revisión de normas busca reforzar la seguridad en instalaciones

Maza Lara destacó que una de las prioridades de la administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez es proteger el patrimonio y la integridad de las familias mexiquenses, por lo que el crecimiento económico y la atracción de inversiones en el sector energético deben ir de la mano con estrictos criterios de legalidad, sustentabilidad y seguridad.

“El desarrollo de gaseras y gasolineras no puede comprometer la seguridad del entorno social. Por ello, el acompañamiento que brinda la Coime es clave para asegurar que los proyectos cumplan con todas las disposiciones técnicas y normativas antes de su autorización”, señaló el funcionario estatal.

El secretario explicó que la Coime facilita la gestión de evaluaciones transversales ante diversas dependencias estatales, en materias como desarrollo urbano, vialidad, impacto hídrico, protección civil y medio ambiente.

Estas evaluaciones son requisitos indispensables para la obtención de la Evaluación de Impacto Estatal (EVIE), documento que avala la viabilidad de los proyectos considerados de alto impacto.

Sistema digital para reducción de costos y tiempos

Como parte de la modernización administrativa y la mejora continua de estos procesos, el gobierno mexiquense presentó recientemente el Sistema de Gestión de Evaluación de Impacto Estatal EVIE 2.0, una plataforma digital que fortalece la transparencia y permite a los inversionistas dar seguimiento en tiempo real a sus trámites.

Esta herramienta tecnológica reduce de manera significativa los plazos de gestión, evita la discrecionalidad y otorga mayor certidumbre jurídica, tanto a las empresas como a las comunidades donde se pretenden desarrollar los proyectos, lo que representa un avance relevante en materia de gobernanza urbana y regulación del sector energético.

Por su parte, el diputado federal Iván Contreras Millán, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Congreso de la Unión, reconoció el esfuerzo del gobierno mexiquense por mejorar las condiciones urbanas y fortalecer los mecanismos de prevención de riesgos asociados a instalaciones de hidrocarburos.

El legislador adelantó que promoverá un exhorto desde el ámbito federal para que esta labor se consolide con la participación activa de los gobiernos municipales, a fin de que los tres órdenes de gobierno, en coordinación con el Poder Legislativo, garanticen la seguridad de la población.

Contreras Millán subrayó que la planeación urbana responsable y la correcta aplicación de la normatividad son fundamentales para evitar tragedias, por lo que llamó a cerrar filas entre autoridades, legisladores e iniciativa privada para asegurar que las inversiones energéticas se desarrollen bajo estándares estrictos de seguridad y responsabilidad social.

