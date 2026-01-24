Qué tan efectivo es el baño de vinagre para el cabello y cómo usarlo de forma segura

Cómo incorporar el vinagre de manzana a tu rutina capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, las rutinas de belleza han retomado el baño de vinagre para el cabello como un método para conseguir brillo, suavidad y limpieza profunda.

La práctica ha sido heredada por generaciones anteriores, y poco a poco ha ganado la atención de las personas que buscan alternativas naturales y eficaces para el cuidado capilar.

El baño de vinagre para el cabello es tendencia como método natural para aportar brillo y suavidad capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué elegir el vinagre para el cabello?

El uso del vinagre de manzana ofrece varios beneficios notables para el cabello. Entre los efectos más valorados se encuentra el cierre de la cutícula, lo que puede traducirse en mayor brillo y suavidad.

Además, ayuda a equilibrar el pH del cuero cabelludo, un aspecto clave para mantener el cabello saludable y libre de molestias; esto gracias a su capacidad para eliminar restos de productos y;minerales acumulados por el uso de agua dura.

Otras personas que lo han puesto a prueba destacan que sus propiedades antifúngicas y antibacterianas pueden ayudar a combatir la caspa y otros problemas frecuentes del cuero cabelludo.

El uso de vinagre para el cabello contribuye a equilibrar el pH del cuero cabelludo y eliminar residuos acumulados.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y posibles efectos secundarios

Aunque los resultados pueden ser positivos, es necesario considerar ciertas advertencias antes de añadir su uso a la rutina personal. Principalmente, su olor fuerte puede resultar persistente y poco agradable para algunas personas, por lo que es recomendable enjuagar bien después de su uso.

Además, por su carácter ácido, puede resecar el cabello si se utiliza en exceso o sin diluir, por lo que se aconseja siempre mezclarlo con agua antes de aplicarlo.

En proporciones elevadas o en cueros cabelludos sensibles, puede provocar irritación. Por eso, es preferible hacer una prueba en una pequeña zona antes de usarlo regularmente.

Las propiedades antifúngicas y antibacterianas del vinagre de manzana pueden beneficiar a quienes sufren de caspa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo aplicar el vinagre correctamente?

Acondicionador de enjuague

Diluir el vinagre en agua en proporción equivalente (una parte de vinagre y una de agua). Aplicar la mezcla después de lavar el cabello, masajear suavemente y dejar actuar entre tres y cinco minutos. Enjuagar abundantemente con agua.

Tratamiento intensivo

Para una limpieza profunda o con el objetivo de tratar la caspa, se debe dejar la mezcla de vinagre y agua entre 15 y 30 minutos. Posteriormente, cubrir el cabello con una toalla o gorro durante el tiempo indicado y enjuagar bien al finalizar.

Enjuague rápido para brillo

Utilizar el vinagre diluido tras el lavado y dejarlo actuar de uno a dos minutos. Enjuagar para eliminar cualquier resto.

El tratamiento con vinagre de manzana requiere ajustar el tiempo de exposición según la sensibilidad y los objetivos capilares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo de exposición siempre debe ajustarse a la sensibilidad personal y al objetivo buscado. Si aparecen molestias, es importante suspender el uso y lavar bien el cabello. Sin embargo, el baño de vinagre puede convertirse en un aliado sencillo y accesible para mejorar el aspecto y la salud capilar.

Por lo tanto, gracias a su capacidad para disolver residuos y equilibrar el pH, el vinagre es utilizado en distintas aplicaciones, desde la limpieza doméstica hasta el cuidado personal.