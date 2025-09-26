México

Para qué sirve aplicar vinagre de manzana en el cabello

Este ingrediente brinda humectación, brillo y salud capilar

Por Abigail Gómez

El vinagre de manzana es
El vinagre de manzana es valorado tanto por sus beneficios medicinales como cosméticos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre de manzana es un líquido resultante de la fermentación del jugo de manzana.

El proceso inicia con la conversión de los azúcares presentes en las manzanas en alcohol mediante levaduras, seguido por la acción de bacterias que transforman ese alcohol en ácido acético. Este ácido es el principal responsable del sabor y las propiedades del vinagre.

Si bien uno de sus principales usos es culinario, también suele ser valorado por sus usos tanto medicinales como cosméticos, de los cuales destacan sus beneficios para la salud del cabello, sobre las cuales te contamos aquí.

Pocas personas saben que el vinagre de manzana es un ingrediente ideal para tener un cabello saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana para el cabello

El vinagre de manzana se utiliza de forma tradicional como enjuague capilar por varios posibles beneficios:

  • Equilibra el pH del cuero cabelludo: Puede ayudar a mantener un pH adecuado, lo que favorece un ambiente saludable para el crecimiento del cabello.
  • Aporta brillo: Se asocia con la capacidad de suavizar la cutícula del cabello, lo que le da un aspecto más brillante.
  • Elimina residuos: Ayuda a remover residuos de productos capilares y agua dura, lo que previene la acumulación y deja el cabello más limpio.
  • Disminuye la caspa: Sus propiedades antimicrobianas pueden contribuir a controlar la presencia de hongos y bacterias que generan caspa.
  • Desenreda: Facilita el peinado al dejar el cabello más suave.
Su uso brinda luminosidad y suavidad al cabello. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar vinagre de manzana en el cabello para obtener sus beneficios

Para aplicar vinagre de manzana en el cabello y aprovechar sus posibles beneficios, sigue estos pasos:

Preparación de la mezcla

  • Diluir una parte de vinagre de manzana en tres o cuatro partes de agua (por ejemplo, ¼ de taza de vinagre en 1 taza de agua).

Aplicación

  1. Lava el cabello con tu champú habitual y enjuaga con agua.
  2. Aplica la mezcla de vinagre de manzana y agua sobre el cuero cabelludo y el cabello, asegurándote de cubrir toda la longitud.
  3. Deja actuar entre 3 y 5 minutos.
  4. Enjuaga con agua tibia.

Recomendaciones

  • Utiliza esta mezcla entre una vez a la semana y una vez cada dos semanas, según la necesidad.
  • Evita el contacto con los ojos.
  • Si tienes cuero cabelludo sensible, inicia con una mayor dilución o haz primero una prueba en una pequeña área.

Esta forma de uso puede contribuir a la salud y apariencia del cabello, siempre que se aplique con precaución.

