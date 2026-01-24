México

Perrito interrumpe danza ritual al perseguir a Volador de Papantla y se vuelve viral

El momento rompió la solemnidad del ritual y se propagó rápidamente en redes

La persecución quedó grabada en video y se volvió tendencia por lo inesperado del acto.

Una escena inesperada durante la ejecución de la tradicional danza de los Voladores de Papantla se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que un perro protagonizara un momento que generó alarma entre los asistentes. El hecho ocurrió cuando uno de los danzantes descendía por las cuerdas y el animal comenzó a correr tras él, provocando gritos y expresiones de preocupación entre quienes presenciaban el ritual.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales. En las imágenes se observa cómo el volador continúa su descenso desde lo alto del poste ceremonial, mientras en el suelo varias personas intentan ahuyentar al perro, sin lograrlo de inmediato. La tensión aumentó ante el temor de que el animal pudiera reaccionar de forma agresiva al finalizar el descenso.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial el lugar exacto donde ocurrió el incidente, usuarios en redes sociales señalaron que pudo haber sucedido en Veracruz o Puebla, estados donde esta manifestación cultural se presenta con frecuencia en plazas públicas, ferias y espacios turísticos. La falta de información precisa no impidió que el video se volviera viral debido a lo inusual de la escena.

La escena sorprendió a los asistentes y encendió la conversación digital.

Afortunadamente, el episodio no tuvo consecuencias graves. El volador logró tocar tierra sin sufrir lesiones y el perro no causó daño alguno, lo que permitió que el ritual concluyera sin mayores contratiempos. Sin embargo, la grabación abrió nuevamente la conversación sobre los riesgos que enfrentan los Voladores de Papantla durante sus presentaciones.

Esta danza, considerada una de las tradiciones más representativas de México, fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Debido a la altura del poste y a la complejidad del descenso, cualquier situación imprevista puede representar un peligro para los danzantes.

El contraste entre la solemnidad del ritual ancestral y la intervención inesperada del perro fue uno de los factores que más llamó la atención del público en redes sociales. La escena no solo generó miles de reproducciones, sino que también provocó reflexiones sobre la necesidad de reforzar medidas de seguridad durante la realización de estas ceremonias en espacios abiertos.

