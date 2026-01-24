Ni la IA se salva: mexicano usa dron para espiar si ya abrieron el puesto de esquites y se vuelve viral

El ingenio quedó registrado en un video que superó millones de reproducciones.

México volvió a sorprender en redes sociales con una muestra más de ingenio aplicado a la vida cotidiana. En esta ocasión, un usuario decidió utilizar un dron no para grabar paisajes ni eventos espectaculares, sino para cumplir una misión mucho más concreta: averiguar si un puesto de esquites ya se encontraba abierto.

El episodio ocurrió en la ciudad de Chihuahua y quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se observa cómo el dispositivo aéreo recorre varias calles hasta llegar al establecimiento, confirmando que el local ya estaba en funcionamiento. Todo esto sin que el joven tuviera que salir de su casa.

El clip se convirtió en un ejemplo más de cómo la tecnología actual puede adaptarse a necesidades tan simples como un antojo. La grabación provocó risas entre los usuarios, quienes destacaron que cualquier persona puede acostumbrarse a casi todo, excepto a quedarse sin comer.

El clip acumuló más de 4.4 millones de vistas y cientos de comentarios.

La publicación no tardó en generar interacción masiva. En poco tiempo, el video superó las 4.4 millones de reproducciones y acumuló una larga lista de comentarios que mezclaron humor, sarcasmo y creatividad. Algunos usuarios incluso comenzaron a imaginar usos más avanzados para este tipo de dispositivos.

“Se imaginan tener un dron que aguante peso y nos haga el favor de ir a la tienda jajjaja”; “La de los elotes: mira alguien nos esta vigilando creo es un platillo volador”; “Hey Juan, jálate por unos elotes gratis mañana”; “El de los elotes, ya llegó el SAT”; “No bro… me acabas de dar una idea de tóxica jaja”; “Los noticieros viendo el dron “Es Trump, ya está en cielos mexicanos”, fueron algunos de los mensajes que acompañaron el video.

Más allá del tono humorístico, la grabación refleja cómo el uso de drones se ha normalizado entre la población, pasando de ser herramientas especializadas a objetos de uso recreativo e incluso doméstico. Aunque en este caso solo se trató de confirmar si un puesto estaba abierto, el video despertó debate sobre el alcance y las posibilidades de este tipo de tecnología.

Un joven utilizó tecnología aérea para resolver una duda cotidiana sin salir de casa. Crédito: Redes Sociales

El episodio dejó claro que, en México, la creatividad no tiene límites y que incluso un simple antojo puede convertirse en contenido viral cuando se combina con ingenio, tecnología y el característico humor que domina las redes sociales.