Mujer emociona a internet al graduarse tras trabajar como botarga del Dr. Simi | Video viral

La egresada fue elegida para hablar frente a su generación por su alto rendimiento académico. (Captura de pantalla)

Una joven creadora de contenido identificada como Jocelyn logró captar la atención de miles de usuarios en redes sociales tras compartir un momento clave en su vida: la culminación de sus estudios universitarios. El video, donde aparece usando toga y birrete mientras recibe su diploma, se viralizó no solo por el acto académico, sino por la historia de esfuerzo que hay detrás.

La grabación muestra a Jocelyn celebrando su graduación, un logro que representa el cierre de una etapa marcada por el trabajo constante y la disciplina. Durante su trayectoria universitaria, tuvo que combinar sus estudios con un empleo para poder salir adelante, una situación común entre estudiantes mexicanos, pero que en su caso tuvo un elemento que llamó especialmente la atención.

El video de Jocelyn se volvió viral por mostrar cómo combinó trabajo y estudios. (Captura de pantalla)

Además de ser universitaria, Jocelyn trabajaba como botarga del Dr. Simi en una farmacia. Su labor consistía en bailar en la vía pública y atraer clientes a la sucursal, actividad que desempeñó durante varios años mientras cursaba su carrera. Esta faceta fue la que despertó mayor empatía entre los usuarios, quienes reconocieron el esfuerzo que implicaba cumplir con ambas responsabilidades.

Al compartir su logro, Jocelyn acompañó el video con un mensaje de agradecimiento dirigido a su familia y a quienes la apoyaron durante el proceso. “Gracias a Dios por terminar una etapa más en mi vida, gracias a mis papás que estuvieron conmigo a lo largo de todo este trayecto llevándome por un camino para ser una mejor mujer, independiente y capaz de cualquier cosa. Terminé una etapa para comenzar nuevas cosas que vienen en mi vida, gracias gracias gracias!”.

Su historia se convirtió en símbolo de perseverancia para miles de jóvenes. (Captura de pantalla)

La joven no solo concluyó sus estudios en la Universidad Autónoma de Coahuila, sino que también destacó académicamente. Gracias a su alto promedio, fue seleccionada para ofrecer el discurso de graduación frente a sus compañeros, un reconocimiento reservado para los alumnos con mejor desempeño.

El video también llamó la atención de Víctor González Herrera, director general de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, quien comentó en la publicación:“Felicidades por tu graduación”.

Una joven universitaria conmovió a miles tras compartir su camino de esfuerzo y superación. Crédito: Instagram / Joss03:_

Las reacciones no se hicieron esperar y la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo y admiración, entre ellos: “A mis niños les encantan las botargas del Dr. simi. Siempre pasan y lo saludan Felicidades por cumplir tus sueños chica hermosa!!!”;“Toda una inspiración esa dr simi”;“No te conozco pero lloré de orgullo jajaja, muchas felicidades!”;“En general quiero mucho al dr simi pero el saber que detrás de esa botarga hubo una chica que ahora está cumpliendo sus sueños me llena de orgullo”.

La historia de Jocelyn se convirtió en un ejemplo de perseverancia, demostrando que el esfuerzo sostenido puede abrir camino hacia nuevas oportunidades.