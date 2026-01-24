Mario Bezares asegura en ¿Apostarías por mí? que es una persona totalmente dependiente de su esposa

El conductor expresó cómo la cercanía con su esposa influye en su vida diaria, exponiendo detalles sobre la manera en que delega decisiones personales. (Captura de pantalla)

La más reciente transmisión de ¿Apostarías por mí? expuso la intensa dependencia emocional que Mario Bezares mantiene hacia su esposa Brenda.

Las declaraciones del presentador, difundidas durante el programa de TelevisaUnivision, revelaron un vínculo matrimonial en el que la complicidad se expresa a través de gestos cotidianos.

El reality show ¿Apostarías por mí? de TelevisaUnivision expone los vínculos emocionales entre celebridades a través de desafíos físicos y emocionales. (IG: @apostariaspormi // @bbezares )

Mayito asegura ser dependiende de su esposa mientras ella se quiebra

Mario Bezares confesó: “Yo soy una persona totalmente dependiente de ella”. Explicó que delega tareas diarias como la elección de su ropa y calzado a su esposa, y añadió: “Me compra mi ropa, me compra mis zapatos”.

En paralelo, Brenda Bezares afrontó su primera nominación y compartió las dificultades del encierro dentro del programa. La exmodelo manifestó visiblemente afectada: “El encierro y la presión social me han sobrepasado”.

Asimismo, detalló que con su participación buscaba superar miedos antiguos, especialmente la claustrofobia, y enfrentar la exposición constante: “Nunca pensé que podría participar en pruebas físicas tan demandantes ni someterme a la exposición constante ante el público, especialmente siendo claustrofóbica”.

Sin embargo, la presión se acentuó con comentarios y dinámicas grupales, lo que generó un malestar emocional adicional: “Soy muy sensible a los cambios de energía y eso me afecta más de lo que esperaba”, reconoció.

Brenda Bezares enfrenta el estrés del encierro en ¿Apostarías por mí? y comparte cómo la presión social impactó en su estado emocional.

Brenda Bezares recibe halagos de sus compañeras

Ante este escenario, la actitud de autenticidad de Brenda recibió el reconocimiento de sus compañeras. De acuerdo con Nuja Amar, esposa de Adrián Di Monte, fue la primera en elogiar su apariencia natural al presentarse sin maquillaje, subrayando su confianza a los 54 años.

Otras participantes destacaron su aceptación de los cambios físicos y la seguridad que proyecta en el programa, donde Brenda expresó sin titubeos que no intenta aparentar menos edad ni complacer expectativas externas.

Participantes y compañeras elogian la autenticidad y seguridad de Brenda Bezares, quien destaca su confianza al mostrarse al natural y sin maquillaje. (Instagram / ¿Apostarías por mí?)

De qué trata ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por mí? es un reality show de TelevisaUnivision lanzado en enero de 2026 y producido por Fremantle, basado en un formato internacional distribuido por Dori Media International.

El programa reúne a 12 parejas de celebridades en una villa en São Paulo, Brasil, donde conviven bajo vigilancia 24/7 y se enfrentan a retos físicos y emocionales, pruebas semanales de confianza y apuestas que podrían llevarlos a ganar un premio máximo de 300,000 dólares (aproximadamente 5 millones de pesos mexicanos).

Conducción y panel de analistas

Los conductores principales son Alejandra Espinoza y Alan Tacher.

Como analistas del reality figuran Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano H. , quienes comentan y analizan la estrategia y desempeño de las parejas.

En el ámbito digital, Arana Lemus y Lambda García presentan segmentos exclusivos de pre y post-show en la plataforma ViX, brindando análisis, entrevistas y contenido detrás de cámara.