Enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad deja 7 agresores detenidos en Tecate, Baja California

Las autoridades les aseguraron armamento y un vehículo con reporte de robo. Foto: SSC Baja California

Siete hombres fueron detenidos tras un enfrentamiento con agentes de seguridad en el municipio de Tecate, Baja California, en el que se logró decomisarles armamento y un vehículo.

Los hechos se registraron este viernes 23 de enero en la zona conocida como Rancho El Cuchumá, localizado en la serranía del municipio.

En el sitio, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) se encontraban realizando patrullajes preventivos cuando fueron agredidos por un grupo de sujetos armados.

Luego de repeler la agresión, los agentes solicitaron apoyo de otras corporaciones como la Guardia Nacional (GN), del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar), quienes implementaron un dispositivo para capturar a los responsables del ataque armado.

Derivado del operativo fueron detenidas seis personas en el sitio, mientras que uno de los presuntos agresores logró huir de la zona y se dirigió hacia los Estados Unidos, esto debido a su cercanía con la frontera.

EEUU colabora en la detención de un agresor

Elementos de la Guardia Nacional en una zona serrana. Imagen ilustrativa. (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California informó que las autoridades estadounidenses lograron capturar al sujeto que huyó, esto como parte de la “coordinación binacional”.

De acuerdo con el Semanario Zeta, los sujetos fueron identificados como Jhony “N” de 21 años de edad; Jesús Ernesto “N” de 32; Luis Alfredo “N” de 20; Hermilo “N” de 45; Kalher “N” de 17; Brian “N” de 22 y Mario Alexis de 21.

Además, reportó que los detenidos eran originarios de Sinaloa, Querétaro, Chihuahua, Nayarit y de Baja California.

A los sujetos les fueron aseguradas nueve armas de fuego largas y dos cortas, así como diversos cargadores, cartuchos y un vehículo marca KIA que contaba con reporte de robo vigente.

Cae “La Piruja”, presunto operador de alto rango de Los Rusos en BC

Las autoridades de Baja California buscaban a "La Piruja" desde 2024. Foto: SSC Baja California

Una detención relevante en Baja California ocurrió el pasado 19 de diciembre de 2025 en el municipio de Mexicali, donde agentes estatales, federales y de las Fuerzas Armadas capturaron a Javier Gabriel Mora, alias “La Piruja”.

El sujeto es identificado por las autoridades como presunto operador de alto rango de Los Rusos, brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Su captura se llevó a cabo durante un operativo en el que fue localizado junto a un hombre, del cual no se reveló su identidad.

“La Piruja” era identificado como objetivo prioritario debido a su probable relación con ilícitos dentro del grupo criminal, la cual cuenta con operaciones entre Baja California y Sonora.

Como resultado de la acción, las autoridades aseguraron armamento de alto poder, granadas, droga y vehículos.

Era buscado desde 2024

Foto: SSC Baja California

Javier Gabriel Mora figuraba desde febrero de 2024 en una lista de personas de interés emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, en la que se revelaron 11 rostros de presuntos integrantes de Los Rusos.

Esta célula criminal es liderada por Jesús Alexander Sánchez Félix y/o Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, por el que las autoridades de EEUU ofrecen una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.