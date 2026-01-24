Atole de manzana verde, avena y jengibre: la opción sana para acompañar tus tamales el Día de la Candelaria

El atole de manzana verde, avena y jengibre es una receta diferente, nutritiva y reconfortante, perfecta para acompañar tus tamales este Día de la Candelaria o para cualquier mañana fresca.
Es un atole ligero, digestivo y lleno de sabor, que combina la frescura de la manzana verde, la suavidad de la avena y el toque picante y funcional del jengibre.
Ideal para quienes buscan cuidar la digestión, sumar fibra y energía de calidad, y disfrutar un desayuno o merienda caliente y saludable.
¿Cuáles son los beneficios de este atole?
La manzana verde es fuente de fibra soluble y vitamina C, la avena aporta betaglucanos que ayudan a regular la glucosa y el colesterol, mientras que el jengibre es antiinflamatorio y digestivo.
Este atole es fácil de preparar, económico y puedes hacerlo más o menos espeso según tu preferencia. Además, es perfecto para acompañar tamales o disfrutar solo, endulzado naturalmente y sin harinas refinadas.
Receta de atole de manzana verde, avena y jengibre
Tiempo de preparación
- 10 minutos para preparar ingredientes
- 15 minutos de cocción
Ingredientes
- 2 manzanas verdes medianas (Granny Smith), peladas y en cubos
- 1/2 taza de avena en hojuelas (puede ser integral)
- 1 litro de leche (puede ser de vaca o vegetal)
- 2 a 3 cucharadas de miel, stevia o azúcar mascabado (opcional)
- 1 trozo de jengibre fresco (2 cm) pelado y rallado
- 1 raja de canela (opcional)
- 1 pizca de sal
- Canela en polvo y rodajas de manzana para decorar (opcional)
Cómo hacer atole de manzana verde, avena y jengibre
- En una olla, coloca la leche, la avena, la manzana en cubos, el jengibre rallado, la raja de canela y la pizca de sal.
- Cocina a fuego medio, moviendo ocasionalmente, hasta que la manzana esté suave y la avena empiece a deshacerse (10 minutos).
- Licúa la mezcla hasta obtener una textura homogénea y regresa a la olla.
- Endulza al gusto con miel, stevia o azúcar mascabado y cocina a fuego bajo 5 minutos más, moviendo constantemente para evitar que se pegue.
- Ajusta la consistencia agregando más leche si lo deseas más líquido, o cocina más tiempo para espesar.
- Sirve caliente, decorando con canela en polvo y rodajas de manzana.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 tazas grandes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Cada taza contiene aproximadamente:
- Calorías: 120
- Grasas: 2 g
- Grasas saturadas: 0.5 g
- Carbohidratos: 24 g
- Azúcares: 8 g (naturales y del endulzante)
- Proteínas: 4 g
- Fibra: 3 g
Valores aproximados; pueden variar según los ingredientes y cantidades.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El atole se conserva en refrigerador hasta 3 días, bien tapado. Calienta a fuego bajo antes de servir, añadiendo leche si es necesario.