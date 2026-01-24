Atole de manzana verde, avena y jengibre: la opción sana para acompañar tus tamales el Día de la Candelaria

Bebida caliente, rica en fibra y antioxidantes, ideal para cuidar tu sistema digestivo. (Gemini)

El atole de manzana verde, avena y jengibre es una receta diferente, nutritiva y reconfortante, perfecta para acompañar tus tamales este Día de la Candelaria o para cualquier mañana fresca.

Es un atole ligero, digestivo y lleno de sabor, que combina la frescura de la manzana verde, la suavidad de la avena y el toque picante y funcional del jengibre.

Ideal para quienes buscan cuidar la digestión, sumar fibra y energía de calidad, y disfrutar un desayuno o merienda caliente y saludable.

¿Cuáles son los beneficios de este atole?

La manzana verde es fuente de fibra soluble y vitamina C, la avena aporta betaglucanos que ayudan a regular la glucosa y el colesterol, mientras que el jengibre es antiinflamatorio y digestivo.

Este atole es fácil de preparar, económico y puedes hacerlo más o menos espeso según tu preferencia. Además, es perfecto para acompañar tamales o disfrutar solo, endulzado naturalmente y sin harinas refinadas.

Un atole diferente, cremoso y lleno de energía saludable, perfecto para mañanas frías. (Gemini)

Receta de atole de manzana verde, avena y jengibre

Tiempo de preparación

10 minutos para preparar ingredientes

15 minutos de cocción

Ingredientes

2 manzanas verdes medianas (Granny Smith), peladas y en cubos 1/2 taza de avena en hojuelas (puede ser integral) 1 litro de leche (puede ser de vaca o vegetal) 2 a 3 cucharadas de miel, stevia o azúcar mascabado (opcional) 1 trozo de jengibre fresco (2 cm) pelado y rallado 1 raja de canela (opcional) 1 pizca de sal Canela en polvo y rodajas de manzana para decorar (opcional)

Atole de manzana verde, avena y jengibre: sabor original y digestivo para el Día de la Candelaria. (Gemini)

Cómo hacer atole de manzana verde, avena y jengibre

En una olla, coloca la leche, la avena, la manzana en cubos, el jengibre rallado, la raja de canela y la pizca de sal. Cocina a fuego medio, moviendo ocasionalmente, hasta que la manzana esté suave y la avena empiece a deshacerse (10 minutos). Licúa la mezcla hasta obtener una textura homogénea y regresa a la olla. Endulza al gusto con miel, stevia o azúcar mascabado y cocina a fuego bajo 5 minutos más, moviendo constantemente para evitar que se pegue. Ajusta la consistencia agregando más leche si lo deseas más líquido, o cocina más tiempo para espesar. Sirve caliente, decorando con canela en polvo y rodajas de manzana.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 tazas grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Cada taza contiene aproximadamente:

Calorías: 120

Grasas: 2 g

Grasas saturadas: 0.5 g

Carbohidratos: 24 g

Azúcares: 8 g (naturales y del endulzante)

Proteínas: 4 g

Fibra: 3 g

Valores aproximados; pueden variar según los ingredientes y cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El atole se conserva en refrigerador hasta 3 días, bien tapado. Calienta a fuego bajo antes de servir, añadiendo leche si es necesario.