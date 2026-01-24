México

Aseguran que Kenia Os despidió a varios empleados de Peso Pluma al adquirir el control de sus finanzas

En medio del lanzamiento de “Belladona” y “Una y Otra Vez”, la intérprete mexicana se ha visto envuelta en varios rumores sobre su relación sentimental

Fuentes cercanas a los cantantes habrían revelado la acción que hizo Kenia Os al conseguir el control financiero de las cuentas de Peso Pluma. (keniaos)

Kenia Os estrenó recientemente “Belladona” y “Una y Otra Vez”, sencillos que formarán parte de su próximo trabajo discográfico “K de Karma” y han sido bien recibidos por sus seguidores.

Sin embargo, en medio de la euforia por su regreso a la escena musical, han salido a la luz varios rumores sobre su relación con Peso Pluma, con quien cumplirá un año de noviazgo el próximo 14 de febrero.

La cantante reveló que sus primeros acercamientos ocurrieron durante la colaboración que hicieron. Crédito: YouTube: Me lo dijo Adela

Las finanzas de Peso Pluma estarían bajo el control de su novia

Desde que Kenia Os se sinceró sobre los inicios de su romance con el intérprete de “Ella baila sola”, los rumores se han hecho presentes. En esta ocasión, fuentes cercanas a los cantantes habrían revelado el control que existe en su relación.

De acuerdo con el programa En Casa con Telemundo, personas cercanas a los intérpretes de "TOMMY & PAMELA" habrían asegurado que la cantante mexicana tiene el control total de las finanzas de su pareja.

“Fuentes cercanas a Kenia Os y Peso Pluma dieron a conocer que ella es quien está manejando las finanzas del cantante. Afirman que el cantante no estaba muy pendiente de sus temas financieros y decidió ponerla a ella al mando”, explicó uno de los presentadores.

Fuentes cercanas afirman que Kenia Os tiene el control absoluto de las finanzas de Peso Pluma, según reportó En Casa con Telemundo. (IG)

Asimismo, detalló que la ex creadora de contenido ya habría despedido a varios empleados que no tenían las cuentas claras y “tomo control absoluto” de los libros de contabilidad.

Hasta ahora, todo se trata de especulaciones y los artistas no han reaccionado al respecto; sin embargo, sus seguidores ya han comenzado a mostrar indignación en redes sociales.

Las declaraciones de Kenia Os sobre Peso Pluma y el revuelo que causaron

Las polémicas sobre Kenia Os y Peso Pluma surgieron a raíz de la entrevista que la cantante concedió a Adela Micha para su canal de YouTube, donde habló por primera vez sobre los primeros acercamientos que tuvo con Peso Pluma.

De acuerdo con la sinaloense, su historia comenzó cuando se reunieron a grabar el video oficial de “TOMMY & PAMELA". En ese entonces, el cantante tenía novia, pero no dejó pasar la oportunidad de decirle que ”era la primer mujer que lo ponía nervioso".

Sin embargo, su cercanía no se consolidó en ese entonces, fue hasta una historia que la cantante compartió en Instagram sobre el asado sinaloense que Peso Pluma mostró un interés real y no solo “coqueteo”.

Una entrevista de Kenia Os con Adela Micha desató polémicas sobre los inicios de su relación con Peso Pluma y la reacción de sus exparejas. (IG: @pesopluma)

Dichas declaraciones parecen haber causado indignación en las exparejas del intérprete de regional, pues ambas reaccionaron con comentarios en redes sociales e historias alusivas a las versiones de la cantante. Pese a los dimes y diretes, los fans de los cantantes mantienen sus buenos deseos para la pareja y defienden a la “kenini mayor” de las críticas.

El Tri, casi listo para

El delicioso sustituto de refresco

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

Temblor en Jalisco hoy: se

CDMX es la ciudad con
Localizan con vida a la

ARMY de BTS en México

El Tri, casi listo para

