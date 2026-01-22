Exnovias de Peso Pluma rompen el silencio tras entrevista de Kenia Os y en redes las llaman “ardidas”

La entrevista de Kenia Os volvió a colocar a Peso Pluma en el centro de la polémica luego de que dos de sus exparejas reaccionaran con publicaciones en redes sociales. (Instagram)

Las recientes declaraciones de Kenia Os sobre el inicio de su relación con Peso Pluma generaron reacciones inmediatas en redes sociales, particularmente por parte de las exparejas del cantante, quienes publicaron una serie de mensajes e imágenes que fueron interpretados como indirectas y que les ha valido las críticas de los internautas.

Hannah Howell acusa a Peso Pluma de burlarse de Kenia

La primera en reaccionar fue Hannah Howell, quien tuvo un noviazgo con el cantante de aproximadamente tres meses.

Howell aseguró que estuvo presente durante todo el proceso de grabación del video musical “Tommy y Pamela”, el mismo en el que Kenia Os relató en la entrevista con Adela Micha que surgió la atracción entre ella y Peso Pluma.

Según la modelo, esa versión no corresponde con la realidad y sostuvo que en ese periodo ella seguía siendo la novia del cantante. Además, afirmó que Peso Pluma hacía comentarios negativos sobre el físico de Kenia Os: “Me quedaré callada porque ambos no quieren que publique las cosas que dijo sobre ella que tengo en nuestros mensajes y todas las cosas horribles que me dijo sobre su apariencia mientras estábamos filmando ese video”, escribió.

Además, se burló de las declaraciones de Kenia sobre ser la primera mujer en poner nervioso a Peso Pluma, asegurando que “se lo dijo a cada persona que conocía”.

Por otro lado, Hannah salió a defenderse de los internautas que afirman que ella no tuvo un romance formal con el cantante de corridos tumbados, por lo que compartió una imagen de cuando éste le pidió que fuera su novia, así como un texto largo en donde recordó que su relación con Doble P fue una de las etapas más traumáticas y difíciles de su vida.

Diana Esparragoza también publica

Por otro lado, Diana Esparragoza, la nieta del narcotraficante a Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, fue otra de las mujeres que salió a postear tras la entrevista.

En la charla, Kenia Os relató que uno de los primeros acercamientos directos que tuvo con Peso Pluma fue a través de una historia de Instagram relacionada con comida típica de Sinaloa. Narró que estaba preparando un asado sinaloense y que, al compartirlo en sus historias, Peso Pluma le respondió.

Según Kenia, ese intercambio fue significativo porque ambos son originarios de Sinaloa y ese tipo de gestos contribuyeron a que se conocieran mejor y comenzara la atracción entre ellos.

“Yo estaba haciendo un... como un asado de Sinaloa. Y bueno, pues los dos somos de Sinaloa, ¿no?, tenemos familia. Y me contesta como: ‘Ay, ¿a poco sabes hacer asado?’ O sea, de que no, guau, me dijo: ‘No, pues qué mujer’, que no sé qué. Y para ese entonces, como que él cada que estaba soltero siempre me daba likecitos y me respondía una historia y así. Y yo como que le dije: ‘Ay, ya ¿para qué? O sea, ¿para qué?’ (ríe) ‘O sea, no te creo nada. Ya mejor ni me escribas. Ya no me escribas, ya bye. O sea, no te creo nada. O sea, porque me coqueteaba.’”

En ese contexto, Diana Esparragoza compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que pronto se viralizaron y que fueron interpretadas como una respuesta o alusión directa a Kenia Os.

En una de las historias, Diana aparece cocinando en la cocina de un hotel de lujo, el Four Seasons Resort Los Cabos at Costa Palmas, con la fecha exacta señalada: 23 de octubre de 2024. En la imagen se lee: “Aquí preparando machaca sinaloense” junto a un emoji de risa.

Otra de las imágenes muestra un plato de machaca sinaloense y una charola de tortillas. El texto sobre la foto dice: “Así como ps?” y en la parte inferior añade: “Es súper rica la machaca sinaloense”, con emojis de enamorado y risa. Esta imagen es, de hecho, una captura hecha por Diana a una historia original de Peso Pluma cuando andaba con ella.

Internautas muestran apoyo a Kenia y se lanzan contra las ex de Peso Pluma

A partir de las publicaciones de las exnovias, los internautas se volcaron en defensa de Kenia Os, tachando a Hannah y a Kenia de oportunistas.

