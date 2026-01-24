México

¿Antojo de algo dulce? Así puedes preparar un tiramisú saludable con ingredientes económicos

Cuando el antojo de un postre aparece, no siempre es necesario recurrir a opciones ultraprocesadas o altas en azúcar

El consumo moderado de postres forma parte de una alimentación equilibrada, siempre que se elijan ingredientes adecuados y porciones controladas. En este contexto, el tiramisú saludable se ha convertido en una opción cada vez más popular entre quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.

Esta versión no lleva café, licor, crema ni mascarpone, elementos tradicionales del tiramisú clásico, sino que apuesta por productos sencillos que suelen encontrarse en cualquier hogar o tienda de abarrotes, como yogurt natural, galletas Marías y cocoa en polvo.

Tiramisú saludable en vasito: una alternativa ligera y accesible

La base de esta receta es el yogurt natural, un alimento reconocido por su aporte de proteínas, calcio y probióticos, que favorecen la salud digestiva. Al combinarlo con un toque de vainilla y canela, se logra un perfil de sabor agradable sin necesidad de añadir azúcar refinada.

A esta mezcla se suma una pequeña porción de queso cottage, que aporta cremosidad y proteína extra, ayudando a generar mayor sensación de saciedad. Las galletas Marías, utilizadas con moderación, sustituyen al bizcocho tradicional y permiten mantener el carácter del postre, pero en una versión más ligera. La cocoa en polvo sin azúcar aporta el sabor característico del tiramisú y un ligero amargor que equilibra el conjunto.

La preparación es sencilla:

  • Mezclar una taza de yogurt natural con vainilla, canela y aproximadamente 20 gramos de queso cottage
  • Triturar ligeramente cinco galletas Marías y se integran a la mezcla
  • Espolvorear una cucharadita de cocoa en polvo y se refrigera durante al menos 30 minutos antes de consumir

¿Por qué es una opción más saludable?

A diferencia de los postres tradicionales, esta versión reduce significativamente el contenido de grasas saturadas y azúcares añadidos. Además, al servirse en vasito, facilita el control de porciones, un aspecto clave para evitar excesos.

Especialistas en nutrición recomiendan consumir este tipo de postres de manera ocasional, por ejemplo, una o dos veces por semana, como parte de una dieta equilibrada. Su combinación de proteína y carbohidratos ayuda a controlar el antojo dulce, evitando recurrir a productos industrializados con bajo valor nutricional.

Otro punto a favor es su bajo costo. Los ingredientes son económicos y rinden lo suficiente para preparar un postre individual sin afectar el presupuesto familiar, lo que lo convierte en una alternativa viable en contextos de inflación o ajuste del gasto en alimentos.

Un postre casero que se adapta a distintos estilos de vida

El tiramisú saludable en vasito también destaca por su versatilidad. Puede adaptarse a diferentes necesidades alimentarias, ajustando cantidades o utilizando versiones bajas en grasa del yogurt y el queso cottage. Además, al no requerir horno ni técnicas complejas, es ideal para personas con poco tiempo o experiencia en la cocina.

Este tiramisú saludable demuestra que es posible disfrutar de un postre dulce, cremoso y satisfactorio sin comprometer la alimentación ni el bolsillo. Una opción práctica para quienes buscan equilibrio entre sabor, salud y economía.

