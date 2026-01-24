Arquidiócesis de Puebla hizo llamado a la paz y reconciliación después del incendio provocado a puertas de Catedral

Incendian puerta de Catedral de Puebla (@Arqui_Puebla/X)

La Catedral Basílica de Puebla fue víctima de actos vandálicos durante la madrugada de este sábado 24 de enero, luego de que dos sujetos ingresaran de manera ilegal al atrio del recinto y provocaran un incendio en una de sus puertas, informó la Arquidiócesis de Puebla a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con el documento difundido por la Iglesia Angelopolitana, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando los individuos saltaron las rejas ubicadas del lado del Zócalo de Puebla y se aproximaron a una de las puertas principales del inmueble, donde iniciaron el fuego.

Según el reporte preliminar, tras iniciarse el incendio se activaron los protocolos de emergencia, lo que permitió una pronta movilización de los cuerpos de auxilio para evitar daños mayores a este patrimonio histórico, cultural y espiritual.

La intervención oportuna de las autoridades permitió evitar que las llamas se extendieran al interior del inmueble, el cual forma parte del Centro Histórico de Puebla, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Arquidiócesis lamenta los hechos y llama a la paz

En su posicionamiento oficial, la Arquidiócesis de Puebla expresó su profunda preocupación y rechazo ante estos actos vandálicos, subrayando que la Catedral no solo es un espacio de culto, sino un símbolo de identidad para los poblanos y para México.

Asimismo, la Iglesia Angelopolitana agradeció la rápida respuesta de las autoridades estatales y municipales, quienes lograron mitigar el incendio y garantizar la seguridad del recinto.

Entre el mensaje se resaltó:

El reconocimiento a las autoridades por la pronta intervención.

El llamado constante a la paz, la reconciliación y la regeneración del tejido social.

La importancia de proteger los espacios históricos y religiosos.

El respeto que merece un inmueble querido por generaciones de poblanos.

La Arquidiócesis recordó palabras expresadas por el Arzobispo durante el Jubileo de la Esperanza, donde señaló que las puertas de la Catedral simbolizan la misericordia, la unidad y el perdón, valores que —dijeron— contrastan con los actos de violencia registrados.

No hay detenidos

Bomberos de Puebla atendieron el incendio y evitaron que el daño a la puerta fuera mayor (@PCGobPue/X)

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre la identidad de los responsables. Sin embargo, se espera que las cámaras de videovigilancia ubicadas en el primer cuadro de la ciudad contribuyan a esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes, mientras que la Catedral de Puebla mantiene sus actividades bajo medidas preventivas adicionales.

