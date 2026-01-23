México

Sheinbaum afirma que ministros de la Corte ahorraron más de mil mdp tras compra de nuevas camionetas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció el 22 de enero por medio de sus redes sociales la reciente renovación de su flotilla vehicular para los ministros del país

Guardar
Claudia Sheinbaum durante la mañanera
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo el 23 de enero. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la adquisición de las camionetas para ministros de la Corte generó un ahorro de millones de pesos, justificando la renovación de la flotilla de vehículos para funcionarios.

Durante la mañanera del pueblo este 23 de enero declaró que la Secretaría de Gobernación hizo una consulta al máximo tribunal sobre los cambios realizados en sus autos el día de ayer, recibiendo una nota informativa acerca de las nuevas acciones en sus unidades.

“Había un contrato de renta de vehículos, y decidieron sustituirlo por la compra. Ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso”, afirmó la mandataria mexicana.

Cuando se le cuestionó sobre si los automóviles comprados tenían el fin de mejorar las condiciones de seguridad institucional y salvaguardar la integridad física de las personas con altos cargos, declaró que esa información debe ser atendida con las autoridades correspondientes.

“Yo informo sobre lo que preguntamos el día de ayer, y amablemente nos pasaron está información”, puntualizó.

Esta compra fue sustentada con motivo de seguridad para los miembros de la corte, tras dictaminar que los automóviles anteriores ya no cumplían con los estándares requeridos para una protección eficiente.

