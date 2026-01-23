México

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex: evita multas este 24 de enero

Que un carro pueda circular o no en sábado en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

El programa de prohibición vehicular
El programa de prohibición vehicular tiene una aplicación distinta los sábados. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de salir de viaje, averigua si tu vehículo puede transitar por el Hoy No Circula Sabatino de este 24 de enero en el Valle de México, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la capital.

La aplicación del Hoy No Circula ya es una constante para capitalinos y mexiquenses, quienes han sido partícipes de este programa de restricción vehicular por más de 30 años, mientras que su versión sabatina casi cumple15 años desde su implementación.

El programa tiene como meta disminuir los niveles de contaminación ambiental en el Valle de México a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de coches entre de lunes a viernes, así como los sábados.

Hoy no circula sabatino hoy

La aplicación de este programa sabatino en la capital y la entidad mexiquense es un poco diferente al que se usa de lunes a viernes.

Que un automóvil circule o no en sábado en el Valle de México depende de su holograma y de la terminación de su placa si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Hoy No Circula Sabatino para este 24 de enero:

Coches con Holograma 1 cuyo último dígito de su placa sea par.

Cabe mencionar que no circulan los automóviles con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el dígito de su placa.

Al igual que entre semana, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no participan en el programa.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías:AzcapotzalcoÁlvaro ObregónBenito JuárezCoyoacánCuajimalpaCuauhtémocGustavo A. MaderoIztacalcoIztapalapaMagdalena ContrerasMiguel HidalgoMilpa AltaTlalpanTláhuacVenustiano CarranzaXochimilco.

Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados:Atizapán de ZaragozaCoacalco de BerriozábalCuautitlánCuautitlán IzcalliChalcoChicoloapanChimalhuacánEcatepec de MorelosHuixquilucanIxtapalucaLa PazNaucalpan de JuárezNezahualcóyotlNicolás RomeroTecámacTlalnepantla de BazTultitlán Valle de Chalco.

La aplicación del programa Hoy
La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Como se mencionó antes, el Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su aplicación depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

Por ejemplo, los automóviles con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los carros con holograma 1 y cuyo último dígito de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Si un mes llegara a tener un quinto sábado, ese día la restricción alcanzará solo a los vehículos con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los automóviles, incluidos aquellos que cuenten holograma 1, quedan exentos del Hoy No Circula Sabatino.

(Jovani Pérez/Infobae)
El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún coche es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

En ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende el programa de Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

De igual manera, la CAMe también puede llegar a ordenar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto provocado principalmente por la mala calidad del aire en zona metropolitana.

El Hoy No Circula Sabatino
El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último número de la placa de los autos (Cuartoscuro)

Calendario de Verificación 2024

En la zona metropolitana se debe de verificar el vehículo dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2023:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde). Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

