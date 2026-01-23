México

El director del FBI y la fiscal general de EEUU agradecieron a Sheinbaum y a García Harfuch por captura de Wedding

Kash Patel reconoció el esfuerzo en conjunto entre las autoridades de ambas naciones para las capturas recientes del canadiense y otros narcotraficantes

El director del FBI, Kash
El director del FBI, Kash Patel, anuncia la detención de Ryan Wedding, un ex snowboarder olímpico canadiense que figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, mientras Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina de campo del FBI en Los Ángeles, está a su lado durante una conferencia de prensa en Ontario, California, EE. UU., el 23 de enero de 2026. REUTERS/Mike Blake

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y el director del FBI, Kash Patel, confirmaron el arresto de Wedding tras ser detenido el jueves por la noche en México, donde las autoridades estadounidenses creen que el exatleta olímpico llevaba más de una década escondido.

La captura de Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense de snowboard, fue reconocida por Kash Patel, director del FBI, quien agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la “gran cooperación” entre su gobierno y las autoridades de México. El detenido está señalado como sospechoso de operar como capo de la cocaína vinculado al Cártel de Sinaloa.

En conferencia de prensa Patel reconoció el trabajo en conjunto con México.

“También quiero agradecerle al gobierno de México su colaboración, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch y a las demás autoridades mexicanas que trabajaron conjuntamente a nuestros equipos allí para capturar a Ryan Weeding”, dijo.

“Fue una excelente operación que se concretó gracias a la cooprecaión entre agencias, porque nadie aquí está preocupado por el crédito sino aprenehder a los malhechores y salvaguardar a nuestra comunidad... Quiero agradecerle al embajador Rohn Jonhson en México quien estuvo trabajando en este esfuerzo con nosotros durante más de un año, así es como luce el liderazgo... Este individuo y su organización, el Cártel de Sinaloa, trajeron drogas a las calles de norteamérica matando a miles de ciudadanos”, añadió.

El arresto de Ryan Wedding fue anunciado como un logro clave para la seguridad en América del Norte y se presentó como un mensaje directo a quienes infringen la ley: “serán llevados ante la justicia”, afirmó Patel en la plataforma X.

“Este es un día muy importante para una América del Norte y un mundo más seguros”, escribió Patel en la plataforma social X, “y un mensaje de que quienes violen nuestras leyes y dañen a nuestros ciudadanos serán llevados ante la justicia”.

En una conferencia de prensa en California el viernes por la mañana, Patel dijo que el arresto de Wedding fue el resultado de la cooperación internacional y elogió al gobierno de México y las “alianzas globales” por su papel en la operación.

Foto: Gabinete de Seguridad

“Cuando se persigue a un tipo como Ryan Wedding, se necesita un frente unido, y eso es lo que se está viendo aquí”, dijo, describiéndolo como un “El Chapo de la era moderna” que “pensó que podía evadir la justicia”.

Patel sostuvo reuniones en México el jueves y salió el viernes con dos detenidos, escribió el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en X. Dijo que los dos detenidos eran un ciudadano canadiense que se entregó en la embajada de Estados Unidos, así como otra persona que estaba entre los más buscados por el FBI y había sido detenido por las autoridades mexicanas.

La operación que culminó con la detención fue descrita por Patel como fruto de la cooperación internacional, con énfasis en el papel del gobierno de México y sus alianzas con otros países. Durante una conferencia de prensa celebrada en California el viernes por la mañana, señaló: “Cuando se persigue a un tipo como Ryan Wedding, se necesita un frente unido, y eso es lo que se está viendo aquí”. Además, equiparó a Wedding con “un ‘El Chapo’ de la era moderna” y remarcó que “pensó que podía evadir la justicia”.

Wedding habría viuvivo durante 10 años enj México y coleccionó 62 motociletas con valor cercano a los 40 millones de dólares. Crédito: X - @FBILosAngeles

Según el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dos personas fueron detenidas tras reuniones encabezadas por Patel en México el jueves. Los detenidos incluyen a un ciudadano canadiense que se entregó en la embajada de Estados Unidos junto a otra persona considerada entre las más buscadas por el FBI y capturada por autoridades mexicanas.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, realizó el 22 de enero una visita oficial a México para mantener una serie de reuniones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), tras la entrega de dos objetivos prioritarios para la agencia estadounidense: Alejandro Rosales Castillo y el exatleta Ryan Wedding.

En su cuenta de X, Harfuch anunció que Kash Patel tuvo una reunión de trabajo con ambos funcionarios mexicanos tras la captura de Alejandro Rosales Castillo el pasado 16 de enero en Pachuca, Hidalgo.

