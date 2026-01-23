México

Credencial del Servicio Universal de Salud: Este es el calendario para tramitarla según la letra de tu apellido

El programa se desarrollará del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026

El programa se desarrollará del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026. (Facebook Secretaría de Salud)

El Gobierno de México puso en marcha el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, una iniciativa que busca dotar a toda la población de una identificación única para el acceso a los servicios médicos públicos en el país. El programa, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se desarrollará del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026 y contempla una inversión de 3 mil 500 millones de pesos.

La credencial facilitará el acceso a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS Bienestar, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud. El documento integrará un código QR que permitirá consultar el expediente médico digital, garantizando así la portabilidad de la información y la atención en distintas instituciones.

El registro para la obtención de la credencial se realizará siguiendo un calendario basado en la letra inicial del primer apellido de las personas. La logística considera la participación de 14 mil servidores públicos distribuidos en 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones en todo el país.

La versión digital, que estará disponible en la App MX desde abril, incluirá además la institución de derechohabiencia y la clínica asignada. (Gobierno de México)

La Secretaría de Bienestar, informó que el proceso comenzará el 2 de marzo en estados como Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. A partir del 23 de marzo se sumarán Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

La credencial física llevará los siguientes datos del beneficiario:

  • Nombre completo
  • CURP
  • Sexo
  • Lugar y fecha de nacimiento
  • Nacionalidad
  • Tipo de sangre
  • Condición de donador de órganos
  • Dos códigos QR: uno para la derechohabiencia y otro para la unidad de atención más cercana

La versión digital, que estará disponible en la App MX desde abril, incluirá además la institución de derechohabiencia y la clínica asignada. Ambas versiones permitirán identificar la unidad de salud más cercana y consultar el historial médico electrónico, citas, recetas y cambios de derechohabiencia o domicilio.

Seis semanas después del trámite, los ciudadanos recibirán una notificación por SMS o llamada del número 079 para recoger la credencial impresa. (Foto: @SSalud_mx/@Claudiashein)

El procedimiento de registro contempla la revisión de documentos, firma de consentimiento, captura de fotografía y huellas dactilares. Seis semanas después del trámite, los ciudadanos recibirán una notificación por SMS o llamada del número 079 para recoger la credencial impresa.

Calendario de registro

Calendario de registro para la Credencial de Salud del Servicio Universal de Salud en marzo de 2026, según la letra inicial del primer apellido:

  • A y B: lunes 2 y 30
  • C: martes 3, 17 y 31
  • D, E, F: miércoles 4 y 18
  • G: jueves 5 y 19
  • H, I, J, K: viernes 6 y 20
  • Rezagados A–K: sábado 7 y 21
  • M: lunes 9 y 23
  • N, Ñ, O, P, Q: martes 10 y 24
  • R: miércoles 11 y 25
  • S, T, U: jueves 12 y 26
  • V, W, X, Y, Z: viernes 13 y 27
  • Rezagados M–Z: sábado 14 y 28

El trámite estará disponible de lunes a sábado, entre las 9:00 y las 17:00 horas.

