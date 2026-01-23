México

Capufe anuncia cierres nocturnos en la autopista México–Puebla por montaje de estructura metálica

Se pide a los automovilistas tomen sus precauciones

Capufe anunció reparaciones en la
Capufe anunció reparaciones en la México-Puebla, así que habrá reducción de carriles Foto: Cuartoscuro

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que los días 24 y 25 de enero de 2026 se llevarán a cabo trabajos de montaje de una estructura metálica en la autopista México–Puebla, a la altura del kilómetro 21, lo que generará afectaciones parciales y temporales a la circulación vehicular.

De acuerdo con el aviso dirigido a las personas usuarias de esta importante vía de comunicación, las maniobras consisten en la instalación de una estructura metálica sobre la autopista.

Por esta obra, será necesario implementar cierres parciales de carriles y un cierre total de los carriles laterales en ambos sentidos durante un periodo específico de la madrugada del domingo 25 de enero, en un horario de 00:00 a 02:00 horas.

Buscan afectar lo menos posible

Los trabajos serán nocturnos para
Los trabajos serán nocturnos para evitar afectaciones viales (Twitter/@CaroBeauregard)

Las autoridades precisaron que estas labores se realizarán exclusivamente en horario nocturno con el objetivo de minimizar la afectación vial, reducir congestionamientos y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los automovilistas que transitan por la zona. Durante el cierre total de los carriles laterales, la circulación será desviada hacia los carriles centrales.

CAPUFE detalló que las desviaciones estarán debidamente señalizadas: en el kilómetro 20 en dirección a Puebla y en el kilómetro 22 con dirección a la Ciudad de México, con apoyo de personal operativo y dispositivos de control vial, a fin de orientar a los conductores y evitar accidentes.

La autopista México–Puebla es una de las más transitadas del país, al conectar la capital del país con la zona centro-oriente, por lo que cualquier intervención genera un impacto significativo en la movilidad regional.

Ante ello, las autoridades recomendaron a las y los usuarios anticipar sus tiempos de traslado, reducir la velocidad al aproximarse a la zona de trabajos y atender en todo momento las indicaciones del personal y la señalización instalada.

En el comunicado, CAPUFE agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias que estas actividades pudieran ocasionar y subrayó que las obras forman parte de acciones indispensables para mejorar la infraestructura carretera, fortalecer la seguridad vial y garantizar una mayor fluidez en la circulación a largo plazo.

Asimismo, se puso a disposición de la población el número de atención 074, así como la cuenta oficial en la red social X @CAPUFE, para reportar cualquier eventualidad, solicitar apoyo o recibir información actualizada sobre el estado de la autopista durante el desarrollo de los trabajos.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y a mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar contratiempos durante estas jornadas de intervención nocturna.














