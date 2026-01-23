Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Brenda Bezares mostró su lado más vulnerable al pedir abandonar ¿Apostarías por mí? tras una intensa crisis emocional en vivo. (IG: @apostariaspormi // @bbezares )

Uno de los momentos más tensos en ¿Apostarías por mí? llegó cuando Brenda Bezares, esposa de “Mayito”, pidió abandonar el programa en plena transmisión en vivo. La participante no pudo ocultar el peso emocional que la llevó al límite frente a las cámaras.

Todo ocurrió tras la nominación de la segunda pareja. Fue en ese momento cuando la exmodelo rompió en llanto y confesó que el encierro y la presión social la han sobrepasado.

El reality ¿Apostarías por mí? enfrenta momentos críticos luego de que Brenda Bezares confesara sentirse sobrepasada por la presión social y el encierro.

¿Brenda y Mario Bezares podrían abanonar el reality show 24/7?

Durante una conversación privada con René Strickler y Rubí Cardozo, Brenda Bezares reveló que su mayor motivación para aceptar el reto fue enfrentar viejos miedos: “Nunca pensé que podría participar en pruebas físicas tan demandantes ni someterme a la exposición constante ante el público, especialmente siendo claustrofóbica”, contó.

Sin embargo, la convivencia, más que las pruebas físicas, se ha convertido en su mayor obstáculo. Principalmente, las dinámicas de grupo y los comentarios a espaldas de los demás generan un clima que no está dispuesta a tolerar. “Soy muy sensible a los cambios de energía y eso me afecta más de lo que esperaba”, afirmó.

Sus conclusiones ocurrieron tras la nominación, la primera que enfrenta directamente. Dicha situación amplificó su ansiedad y la llevó a reflexionar sobre los motivos que la llevaron a unirse al reality.

Brenda Bezares reveló que su principal motivo para entrar al programa fue superar miedos personales y asumir retos físicos y psicológicos. (Captura de pantalla)

Finalmente, explicó que el aislamiento y las constantes tensiones han hecho que la experiencia dentro del programa sea mucho más pesada de lo que imaginó.

Los halagos que Brenda Bezares recibió antes de colapsar

Antes de buscaer salir de la competencia, su aparición sin maquillaje engeneró una ola de comentarios positivos entre sus compañeras. Nuja Amar, esposa de Adrián Di Monte, fue una de las primeras en elogiar su aspecto natural a los 54 años.

El gesto fue recibido con entusiasmo, donde otras participantes también destacaron la seguridad y autenticidad de Brenda. La propia modelo respondió que comprende los cambios que trae la edad y no pretende tener el cuerpo de los veinte.

Compañeras de Brenda Bezares elogiaron su aspecto natural al mostrarse sin maquillaje, destacando su seguridad a los 54 años. (Instagram / ¿Apostarías por mí?)

Dónde y cuándo ver ¿Apostarías por mí?

Quienes desean seguir el reality pueden hacerlo tanto en televisión como en plataformas digitales, lo que facilita el acceso desde distintos países y dispositivos.

Horarios de transmisión televisiva

En México, el programa se emite los domingos en horario estelar por Las Estrellas.

En Estados Unidos, la señal llega a través de Univision y UNIMÁS, dentro de la programación de TelevisaUnivision.

Alternativas en streaming

La plataforma ViX permite ver el reality las 24 horas, los 7 días de la semana, gracias a un canal especial que transmite en tiempo real la convivencia dentro de la villa.

Las galas y programas principales también se transmiten en vivo para suscriptores de ViX Premium.

Los usuarios de la versión gratuita de ViX pueden acceder a las repeticiones de los episodios después de la emisión original, aunque con pausas publicitarias.