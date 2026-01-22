Secretaría de Seguridad está reclutando hombres y mujeres en CDMX y cuatro entidades más: estos son los sueldos

Surgió la convocatoria para pertenecer a la Policía de Protección Federal. (Captura: SSPC)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió su convocatoria 2026 dirigida a hombres y mujeres de 18 a 65 años para integrarse al Servicio de Protección Federal (SPF) como Guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de la Administración Pública Federal, órganos del Poder Legislativo y Judicial, organismos autónomos e instituciones que lo soliciten.

¿Cuáles son los requisitos?

Para participar en el proceso de reclutamiento y selección se requiere:

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Secundaria terminada como escolaridad mínima.

Estatura mínima de 1.50 m para mujeres y 1.60 m para hombres .

Buen estado de salud física y mental .

Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país.

Presentar documentación completa, entre la que se incluye: acta de nacimiento, comprobante de estudios, comprobante de domicilio, credencial del INE vigente, CURP, RFC, currículum con fotografía reciente, referencias personales y, para hombres, cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

¿Qué características piden?

Quienes sean seleccionados se incorporarán como Guardias del SPF, responsables de brindar protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones pertenecientes a diversas dependencias de la Federación. Esta posición ofrece una oportunidad de desarrollarse en una institución policial con capacitación continua y certificaciones, incluso a nivel internacional, y con beneficios adicionales que superan los de la ley.

¿En qué entidades se realizarán las jornadas de reclutamiento?

La SSPC realizará jornadas de reclutamiento presenciales en diferentes fechas y localidades, incluyendo:

Ciudad de México : Alcaldía Milpa Alta.

Estado de México : Municipios como Acolman, Amecameca, Atlautla, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Otumba, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco.

Morelos : Cuernavaca, Cuautla y Jojutla.

Puebla y Tlaxcala: con fechas programadas en varias sedes durante el mes correspondiente. Además, existen oficinas de reclutamiento permanente en la Ciudad de México (Coyoacán) y en Ecatepec, Estado de México para recibir documentación y consultas.

¿Cuál es el sueldo mensual?

El puesto ofrece un sueldo mensual neto de $13,607 pesos, más un paquete de prestaciones superiores a las de la ley, que incluye:

Seguro de protección médica por riesgo y seguro de vida.

Seguridad social completa.

Crédito hipotecario.

20 días de vacaciones al año con prima vacacional.

Aguinaldo y vales de despensa.

Licencias de maternidad y paternidad, entre otros beneficios.