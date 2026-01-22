México

Programas del Bienestar 2026: qué iniciativas abren registros en febrero, cuánto dan y cómo inscribirse

Las políticas seguirán abriendo postulaciones a lo largo del año


Los Programas del Bienestar son iniciativas sociales impulsadas por el gobierno de México que buscan beneficiar a través de apoyos económicos a la población más vulnerable del país.

Los Programas del Bienestar son iniciativas sociales impulsadas por el gobierno de México que buscan beneficiar a través de apoyos económicos a la población más vulnerable del país.

Durante el 2025, estas políticas siguieron ampliando su cobertura para que más personas se integraran y este año no será la excepción. En febrero, habrá registros para que más personas sean parte de estos apoyos.

¿Qué programas del Bienestar abren registros en febrero?

Hasta el momento, el único programa que ha confirmado un periodo de registros en febrero 2026 ha sido Jóvenes Construyendo el Futuro. Esta iniciativa consiste en una capacitación laboral gratuita en cualquier empresa o centro de trabajo que participe y tiene una duración de 12 meses.




Este 2026, cada aprendiz recibirá de forma directa a través de la tarjeta Bienestar un recurso monetario de 5 mil 582 pesos, cantidad que es equivalente al salario mínimo en México. Además, podrán acceder al seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

La finalidad del programa es brindar experiencia de trabajo a estos jóvenes para que posteriormente puedan ingresar al mundo laboral.

¿Cómo será el registro al programa?

El trámite de inscripción inicia a través de la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde quienes desean participar deben dirigirse a la sección “Registro de aprendiz” y proporcionar sus datos personales.

Tras elegir la opción ‘Registro de aprendiz’ en el sitio principal, el sistema solicita completar y confirmar la información general, señalar el domicilio en el mapa, añadir una fotografía y obtener la carta compromiso antes de concluir el trámite.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Para participar en este programa, es indispensable tener entre 18 y 29 años, no cursar estudios ni contar con empleo al momento del registro, y aceptar la carta compromiso estipulada por la iniciativa.

Jóvenes Construyendo el Futuro sumará a 500 mil aprendices en 2026

La proyección para 2026 plantea sumar a 500 mil jóvenes al programa, quienes recibirán apoyos económicos de manera bimestral. Desde su lanzamiento, la iniciativa ha incorporado a 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% corresponde a mujeres, y ha significado una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

En los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil beneficiarios adicionales y se asignaron aproximadamente 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.


Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre (gobierno de México)

Para consultas sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, accede a la plataforma digital para trámites y seguimiento, comunícate a la Línea del Gobierno (079), disponible todo el día durante toda la semana para orientación general, o utiliza el número 800 841 2020, que brinda atención de lunes a sábado para asuntos como reportes de tarjetas. Además, revisa los avisos en la plataforma para estar al tanto de notificaciones importantes.

