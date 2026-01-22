Prepara bocoles de frijol con cilantro, tradición, sabor y valor nutritivo

Los bocoles de frijol con cilantro fusionan masa de maíz nixtamalizado con ingredientes frescos y tradicionales de la cocina mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bocoles de frijol con cilantro forman parte de la tradición culinaria basada en el maíz nixtamalizado, uno de los pilares de la alimentación en México. Su preparación sencilla y sus ingredientes accesibles los convierten en una opción frecuente en hogares donde el sabor y la practicidad van de la mano.

La combinación de masa, frijol y hierbas frescas da como resultado un alimento sustancioso, pensado para compartirse en cualquier momento del día.

Acompañados de salsa, los bocoles se adaptan tanto a una comida familiar como a un antojo casual.

Receta de bocoles de frijol con cilantro

Este platillo típico destaca la importancia del maíz nixtamalizado como base de la alimentación en México y resalta técnicas ancestrales como la cocción en comal.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás aproximadamente 40 minutos y tendrás un rendimiento final de 12 bocoles.

Ingredientes

600 g de masa de maíz nixtamalizado

100 g de manteca de res

200 g de frijol negro, cocido y escurrido

6 ramas de cilantro criollo, picadas

sal al gusto

cantidad suficiente de agua

salsa roja o verde al gusto

Preparación

Mezclar la masa de nixtamal con la manteca de res para suavizarla. Agregar los frijoles enteros, el cilantro picado y un poco de sal. Amasar bien para integrar todos los ingredientes. En caso de ser necesario, añadir un poco de agua para darle a la masa una consistencia homogénea y tersa

Tomar una porción de masa de 60 gramos y formar una esfera. Con las manos, palmear hasta obtener un disco de masa de 10 centímetros de diámetro y uno de grosor

Colocar los bocoles en un comal a fuego medio. Cocinar por ambos lados hasta que estén bien cocidos por dentro, retirar del comal

Servir los bocoles acompañados de salsa roja o verde de su preferencia

Propiedades del cilantro en la cocina

El cilantro criollo proporciona aroma y frescura a los bocoles, equilibrando la textura de la masa y el sabor de los frijoles negros. - (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera)

El cilantro es una hierba aromática ampliamente utilizada en la gastronomía mexicana por su sabor fresco y distintivo. Su uso en recetas tradicionales aporta un contraste herbal que equilibra ingredientes más densos, como la masa y los frijoles.

Además de su función culinaria, el cilantro es apreciado por formar parte de dietas variadas y equilibradas. Se consume principalmente fresco, lo que ayuda a conservar sus características naturales.

En preparaciones como los bocoles, el cilantro no solo aromatiza, sino que también aporta color y una sensación de frescura que complementa la textura del platillo.

Beneficios de los frijoles en la alimentación diaria

Los frijoles son ingredientes clave en la dieta mexicana, aportan energía, saciedad y cuerpo al relleno de los bocoles caseros.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frijoles son uno de los alimentos más representativos de la cocina mexicana. Su presencia constante se debe a que son rendidores, versátiles y fáciles de integrar en distintas recetas.

Desde el punto de vista alimentario, los frijoles forman parte de una dieta tradicional que aporta energía y contribuye a la sensación de saciedad.

Su combinación con el maíz ha sido históricamente valorada dentro de la alimentación básica.