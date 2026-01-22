México

Prepara bocoles de frijol con cilantro, tradición, sabor y valor nutritivo

Este platillo de origen popular reúne técnicas ancestrales, ingredientes básicos y cualidades alimentarias que lo mantienen vigente en la cocina mexicana

Guardar
Los bocoles de frijol con
Los bocoles de frijol con cilantro fusionan masa de maíz nixtamalizado con ingredientes frescos y tradicionales de la cocina mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bocoles de frijol con cilantro forman parte de la tradición culinaria basada en el maíz nixtamalizado, uno de los pilares de la alimentación en México. Su preparación sencilla y sus ingredientes accesibles los convierten en una opción frecuente en hogares donde el sabor y la practicidad van de la mano.

La combinación de masa, frijol y hierbas frescas da como resultado un alimento sustancioso, pensado para compartirse en cualquier momento del día.

Acompañados de salsa, los bocoles se adaptan tanto a una comida familiar como a un antojo casual.

Receta de bocoles de frijol con cilantro

Este platillo típico destaca la
Este platillo típico destaca la importancia del maíz nixtamalizado como base de la alimentación en México y resalta técnicas ancestrales como la cocción en comal.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás aproximadamente 40 minutos y tendrás un rendimiento final de 12 bocoles.

Ingredientes

  • 600 g de masa de maíz nixtamalizado
  • 100 g de manteca de res
  • 200 g de frijol negro, cocido y escurrido
  • 6 ramas de cilantro criollo, picadas
  • sal al gusto
  • cantidad suficiente de agua
  • salsa roja o verde al gusto

Preparación

  • Mezclar la masa de nixtamal con la manteca de res para suavizarla. Agregar los frijoles enteros, el cilantro picado y un poco de sal. Amasar bien para integrar todos los ingredientes. En caso de ser necesario, añadir un poco de agua para darle a la masa una consistencia homogénea y tersa
  • Tomar una porción de masa de 60 gramos y formar una esfera. Con las manos, palmear hasta obtener un disco de masa de 10 centímetros de diámetro y uno de grosor
  • Colocar los bocoles en un comal a fuego medio. Cocinar por ambos lados hasta que estén bien cocidos por dentro, retirar del comal
  • Servir los bocoles acompañados de salsa roja o verde de su preferencia

Propiedades del cilantro en la cocina

El cilantro criollo proporciona aroma
El cilantro criollo proporciona aroma y frescura a los bocoles, equilibrando la textura de la masa y el sabor de los frijoles negros. - (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera)

El cilantro es una hierba aromática ampliamente utilizada en la gastronomía mexicana por su sabor fresco y distintivo. Su uso en recetas tradicionales aporta un contraste herbal que equilibra ingredientes más densos, como la masa y los frijoles.

Además de su función culinaria, el cilantro es apreciado por formar parte de dietas variadas y equilibradas. Se consume principalmente fresco, lo que ayuda a conservar sus características naturales.

En preparaciones como los bocoles, el cilantro no solo aromatiza, sino que también aporta color y una sensación de frescura que complementa la textura del platillo.

Beneficios de los frijoles en la alimentación diaria

Los frijoles son ingredientes clave
Los frijoles son ingredientes clave en la dieta mexicana, aportan energía, saciedad y cuerpo al relleno de los bocoles caseros.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frijoles son uno de los alimentos más representativos de la cocina mexicana. Su presencia constante se debe a que son rendidores, versátiles y fáciles de integrar en distintas recetas.

Desde el punto de vista alimentario, los frijoles forman parte de una dieta tradicional que aporta energía y contribuye a la sensación de saciedad.

Su combinación con el maíz ha sido históricamente valorada dentro de la alimentación básica.

Temas Relacionados

BocolesFrijolCilantroRecetasmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Popocatépetl registró 37 emisiones este 22 de enero

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 37 emisiones este

“El Señor de los Cielos” regresa: Rafael Amaya anuncia nueva temporada

El actor mexicano volverá a interpretar a ‘Aurelio Casillas’ y su imagen contrasta con cómo lucía cuando se estrenó el proyecto hace más de 10 años

“El Señor de los Cielos”

¿Debes esperar 72 horas para denunciar una desaparición? La Fiscalía del Edomex responde

Ante esta situación, muchas familias dudan sobre cuándo acuidar a las autoridades, por lo se que aclara el procedimiento

¿Debes esperar 72 horas para

Gertz Manero comparece ante legisladores por nombramiento como embajador de México en Reino Unido

El exfiscal agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su designación

Gertz Manero comparece ante legisladores

Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Botox: quiénes son la

El Botox: quiénes son la mujer y los dos hombres que fueron detenidos con el líder de Los Blancos de Troya

Policía municipal es hallado sin vida frente al Congreso de Sinaloa; cuerpo presentaba huellas de violencia y un mensaje

Jornada violenta en Sinaloa: narcomensajes, un oficial desaparecido y dos cuerpos sin vida

Captura de “El Bótox” provocó bloqueos en carreteras de Michoacán

Sheinbaum exige acción local contra extorsión en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

“El Señor de los Cielos”

“El Señor de los Cielos” regresa: Rafael Amaya anuncia nueva temporada

Premios Oscar 2026: fecha, hora y canales para ver la ceremonia en México

Le quitan el Oscar 2026 como Mejor Director a Guillermo del Toro

Premios Oscar 2026: los mexicanos poco conocidos que están nominados al galardón de este año

Conciertos Harry Styles en México: fechas, sede, preventa, y venta de su gira 2026

DEPORTES

Hinchas de la Real Sociedad

Hinchas de la Real Sociedad recuerdan a Carlos Vela y su paso por LaLiga: “El mejor extranjero que ha venido”

‘Fórmula 1: Drive to Survive’ regresa: cuándo se estrena la nueva temporada en México

¿Vas al Mundial 2026? Así funciona el FIFA PASS para agilizar la visa estadounidense

Santi Gimenez revela la curiosa anécdota que vivió con Luka Modric: “Es un tipazo”

Felipe Baloy asegura que murió el ‘Gigante de Concacaf’: “México dejó de ser ese equipo al que le tenían miedo”