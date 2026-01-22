México

Metro CDMX estrena escaleras eléctricas: estas son las estaciones beneficiadas

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, explicó la importancia de la actualización de los servicios electromecánicos para la accesibilidad de los usuarios

Metro CDMX inauguró nuevas escaleras
Metro CDMX inauguró nuevas escaleras eléctricas (Jefatura Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró 20 nuevas escaleras electromecánicas dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Estas incorporaciones forman parte de un programa de modernización cuyo objetivo es sustituir 120 equipos para el año 2030.

Al evento acudieron Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, y Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad (Semovi). Durante el evento, explicaron que la renovación impacta directamente en casi cuatro millones de usuarios al mes y ha permitido que el 96% del parque total de escaleras funcione plenamente. Cada nueva escalera representa una inversión de nueve millones de pesos.

El programa responde a las políticas de accesibilidad y modernización del sistema. Contempla entregas anuales de nuevas escaleras electromecánicas y mantiene su operatividad mediante acciones permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo.

¿Qué estaciones del Metro CDMX tienen nuevas escaleras eléctricas?

El Gobierno de la CDMX inauguró nuevas escaleras eléctricas en la Línea 7 y demás estaciones beneficiadas Crédito:X/ @MetroCDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, remarcó la importancia de asegurar el funcionamiento de estos equipos para la percepción de seguridad y calidad de viaje de los pasajeros. Destacó que la accesibilidad es esencial para personas con discapacidad, personas adultas mayores y usuarias con movilidad limitada.

En la reciente entrega se instalaron de la siguiente forma los equipos de escaleras eléctricas:

Línea 7

  • Camarones (8 escaleras)
  • Tacuba (4 escaleras)

En Camarones, se beneficiará a más de quince mil personas mensualmente.

Línea 9

En el caso de la línea café, las tres estaciones beneficiadas fueron equipadas con dos escaleras electromecánicas

  • Pantitlán
  • Patriotismo
  • Centro Médico

Línea 8

  • Bellas Artes (dos escaleras)
Clara Brugada inauguró los nuevos
Clara Brugada inauguró los nuevos equipos electromecánicos para el STC Metro (Jefatura Gobierno CDMX)

En la actualidad, el 96% de las escaleras del Metro CDMX opera con normalidad, lo que evidencia el avance en el compromiso de brindar un transporte seguro y accesible.

En el ámbito de la inversión, la estrategia financiera contempla nueve millones de pesos por escalera, así como un aumento presupuestal del 20% para el presente año. Adicionalmente, se implementó un contrato multianual de 830 millones de pesos, con partidas anuales de 276 millones, para reforzar el mantenimiento y la renovación de la infraestructura básica en las estaciones.

La estación Pantitlán de la
La estación Pantitlán de la Línea 9 tiene nuevas escaleras eléctricas (X/ @MetroCDMX)

En cuanto a innovación tecnológica, el 54% de las escaleras electromecánicas ya cuentan con sensores que permiten la supervisión remota desde el centro de monitoreo SCAR. Este sistema, pionero en su tipo, permite visualizar en tiempo real el funcionamiento de cada equipo y anticipar posibles incidencias.

El proceso de modernización avanza en paralelo con otros proyectos de mejora en las líneas 1 y 2, así como labores de mantenimiento mayor en la Línea A. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción favorable de los usuarios acerca del Metro y la sensación de seguridad han crecido un 29% entre 2019 y 2025.

