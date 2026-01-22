De realidad virtual a cadáveres, así son las instalaciones de la Marina para estudiar medicina y enfermería

La convocatoria para entrar a la Marina estará abierta hasta el próximo 9 de marzo. Crédito: Joshua Espinosa/Infobae México

El 24 de agosto del 2018 fue inaugurado el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (CENCIS) de la Secretaría de Marina. De acuerdo con la Universidad Naval, esto se hizo “para elevar la calidad de la educación naval, con actualización de recursos tecnológicos educativos, convergiendo la Escuela de Posgrados en Sanidad Naval, la Escuela de Enfermería Naval y la Escuela Médico Naval."

Desde entonces, el Cencis se ha encargado de formar a generaciones de jóvenes en ramas de la salud a través de personal calificado y de equipo tecnológico de primer nivel para los cadetes.

La formación en la Marina, aunque es similar a la que se realiza en otras universidades y centros educativos civiles en el país, cuenta con diferencias notables. De acuerdo con el teniente Ravel:

“Nuestra carrera de licenciatura en Medicina se forman médicos cirujanos navales que van a atender tanto pacientes, militares en activo, militares retirados y población en general. La diferencia entre una institución civil y nosotros es que nosotros nos preparamos en el ambiente militar, bajo estrés, y ciertos escenarios que hacen la diferencia con el personal civil."

Instalaciones de la Universidad Médico Naval

Estos muñecos, de alta tecnología, son usados por los estudiantes para simular situaciones de emergencia. Crédito: Joshua Espinosa/Infobae México

La Universidad Médico Naval es la institución del CENCIS que forma a médicos. En esta escuela los estudiantes cuentan con muñecos de práctica para poder realizar respiración cardiopulmonar.

De igual modo, hay una sala de partos con muñecos de práctica conectados a una computadora. Esta dispositivo controla la respiración y el ritmo cardiaco del señuelo, de este modo, los maestros pueden cambiar las condiciones del “paciente” y simular emergencias o condiciones específicas, como un paro cardíaco.

Este tipo de tecnología, de última generación, es usada de manera frecuente en la universidad. Por ejemplo, hay muñecos de niños y bebés que lloran, respiran y se quejan. También hay señuelos que buscan asemejarse a soldados lesionados que pueden simular la hemorragia de una herida de gravedad.

La Universidad Médico Naval cuenta con sistemas de realidad virtual para que los cadetes estudien. Crédito: Joshua Espinosa/Infobae México

La Universidad Médico Naval cuenta con, además, una sala de ultrasonido donde los cadetes pueden, con señuelos, simular el estudio de los órganos vitales de una persona.

En relación con la tecnología, los dicentes cuentan con unos visores de realidad virtual donde pueden ver, de manera inmersiva, los órganos del cuerpo humano. Esto funciona con una pantalla donde el resto de los alumnos pueden ver todo lo que está pasando. En la zona está el maestro dando su explicación.

Otra de las áreas de la escuela es al sala de quirófano, en esta parte los alumnos se dividen en mesas. Cada una de éstas cuenta con un modelo desarmable del cuerpo humano y sus órganos.

La necroteca de la Universidad Médico Naval muestra un cadáver disecado. Crédito: Joshua Espinosa/Infobae México

Además, todas las mesas están conectadas a la del profesor para que, en pantallas que tienen cerca, los alumnos puedan ver sin necesidad de agruparse lo que el profesor está demostrando.

En esta clase los alumnos tienen acceso a cerebros reales para practicar, el cadete Emilio Catalán García informó que antes se realizaban los estudios con cadáveres, pero se dejaron de por la dificultad de preservarlos. Además de los modelos anatómicos, los cadetes cuentan con una pantalla y un sistema operativo que les permite conocer a detalle cada parte del cuerpo.

Junto a esta sala, está la necroteca, donde está en exhibición un cadáver real, el cual fue deshidratado y procesado para poder mostrarse a los estudiantes y ver realmente lo que está en los libros. Además, los cadetes tienen un espacio para practicar el aseo de manos y los procedimientos necesarios al entrar a un quirófano.

Instalaciones de la Escuela de Enfermería Naval

La Escuela de Enfermería Naval cuenta con muñecos de neonatos para los estudiantes. Crédito: Joshua Espinosa/Infobae México

Por su parte, la Escuela de Enfermería Naval cuenta con un área de muñecos que asemejan a bebés. Estos señuelos pueden patear, llorar y sufrir enfermedades para que los cadetes puedan atenderlos de la manera más cercana a la vida real.

De igual modo, cuentan con áreas donde pueden simular un parto con señuelos. Aquí tienen que ayudar a la madre a parir, recibir al bebé, darle cuidados y auxiliar a que la madre termine el procedimiento.

El área más destacada de la Escuela de Enfermería es una zona donde los cadetes, con uniforme y armas, deben practicar una situación de combate en terreno en la cual un compañero sale herido y deben de transportarlo a un lugar a recibir atención médica.

Respecto a las aulas, estas cuentan con dos pantallas y un sistema operativo que muestra las capas del cuerpo para que el maestro pueda exponerlas debidamente a los alumnos.

Convocatoria para entrar a las escuelas de salud de la Marina

Además de las pruebas y los trámites, las escuelas de la salud de la Marina imponen requisitos como ser mexicano de nacimiento y la estatura. Crédito: Joshua Espinosa/Infobae México

El proceso para ingresar a las escuelas de enfermería y medicina se divide en dos, de acuerdo con el teniente Joel Martínez Martínez. Primero se trata de una fase preliminar, la cual consta en darse de alta en un sistema y subir los documentos necesarios. Esta opción está disponible desde el pasado 15 de diciembre al próximo 9 de marzo.

Además de eso, la Marina tiene requisitos específicos para poder se considerado. Entre ellos se cuentan ser mexicano de nacimiento, soltero, sin descendencia, de 18 a 21 años (o 23, dependiendo de si es una carrera profesional o una técnica), estatura mínima (1.63 para los hombres y 1.58 para las mujeres), un índice de masa corporal mínimo de 18 y máximo de 25,

Posterior a eso, el aspirante deberá realizar un examen teórico. Si cumple con todos los requisitos anteriores y tiene un puntaje alto, el aspirante entrará a la etapa definitiva.

Esta segunda etapa los estudiantes irán a la Heroica Escuela Naval Militar para que les realicen los exámenes médico, físico y psicológico. Luego de esto, si resultan aptos, podrán ingresar a la institución.