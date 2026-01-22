México

Cuáles son los beneficios de tomar agua mineral en ayunas y a quiénes se les recomienda hacerlo

La salud de los riñones puede obtener ventajas por esta práctica, aunque hay excepciones

Guardar
Beber agua mineral en ayunas
Beber agua mineral en ayunas ofrece beneficios para la digestión y facilita la absorción de nutrientes, según expertos españoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beber agua mineral en la mañana es una práctica saludable para la mayoría de las personas, pues este líquido facilita la digestión, de acuerdo con la Asociación Aguas Minerales de España.

Otros beneficios del agua mineral en ayunas son que permite absorber mejor los nutrientes y ayuda a luchar contra el estreñimiento ya que el consumo de fibra no sería tan efectivo sin el agua, pues ayuda a aumentar su volumen y a mejorar su eliminación.

Beneficios del agua mineral en ayunas

Consumir agua mineral cada mañana
Consumir agua mineral cada mañana aporta minerales esenciales como magnesio, calcio, sodio y potasio para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Hidratación tras el ayuno nocturno: Al despertar, el cuerpo ha estado varias horas sin recibir líquidos. Tomar agua mineral ayuda a reponer el balance hídrico, favoreciendo el funcionamiento normal de órganos y sistemas.
  • Aporte de minerales esenciales: El agua mineral contiene minerales como magnesio, calcio, sodio y potasio, que cumplen funciones metabólicas importantes. El magnesio mejora la sensibilidad a la insulina y el calcio contribuye a la salud ósea. Estos minerales pueden complementar la ingesta diaria recomendada.
  • Regulación de la digestión: Consumir agua al comenzar el día estimula el tránsito intestinal y puede ayudar a prevenir el estreñimiento, sobre todo si se acompaña de una dieta rica en fibra.
  • Favorece la eliminación de toxinas: El agua mineral participa en los procesos de eliminación de desechos a través de la orina, colaborando con la función renal.
  • Sin aporte calórico ni azúcares añadidos: A diferencia de jugos o bebidas azucaradas, el agua mineral no contiene calorías ni azúcares, por lo que es adecuada para quienes buscan mantener o reducir peso y controlar los niveles de glucosa.
  • Adecuada para la mayoría de las personas: El consumo matutino de agua mineral es apto para la población general, aunque quienes deban restringir la ingesta de sodio, calcio o ciertos minerales por indicación médica deben elegir aguas de mineralización débil.

¿Cuánta agua debo tomar al día?

El agua mineral contribuye a
El agua mineral contribuye a la eliminación de toxinas gracias a su papel en los procesos renales y urinarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La European Food Safety Authority (EFSA) ha establecido recomendaciones precisas sobre la cantidad diaria de agua necesaria para el buen funcionamiento corporal:

“La cantidad adecuada diaria de agua total recomendada por la EFSA se encuentra entre 2,0-2,5 litros para adultos dependiendo del sexo y de la situación fisiológica y el estado de salud individual de cada persona”, señala el equipo de Fernández-García a Medicina de Familia. SEMERGEN.

Esta cantidad, de la cual entre el 75 y el 80% debe provenir de agua y bebidas, y el resto de los alimentos, garantiza un balance hídrico esencial para la homeostasis y la protección frente a la deshidratación.

Quiénes no deberían tomar agua mineral

De acuerdo con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, los siguientes grupos de personas deberían evitar beberla.

Las personas con enfermedades renales
Las personas con enfermedades renales o hipertensión deben elegir aguas de mineralización débil y consultar a profesionales de salud antes de consumir agua mineral (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Personas con enfermedades renales deben evitar aguas minerales de alta mineralización (ricas en sodio, calcio o bicarbonatos) y preferir aguas de mineralización débil y bajo contenido en sodio.
  • Personas con hipertensión arterial deben optar por aguas minerales con bajo contenido en sodio.
  • Aquellos con problemas de retención de líquidos o bajo indicación médica específica deben consultar antes de consumir agua mineral rica en minerales.
  • Personas con dietas restrictivas en minerales (por ejemplo, calcio o potasio) deben elegir el tipo de agua mineral adecuado para sus necesidades.

En caso de duda, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud para seleccionar el tipo de agua mineral más apropiado.

Temas Relacionados

Agua mineralmexico-noticias

Más Noticias

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano se fortalece al cierre de la cotización de hoy jueves 22 de enero

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en

“Registro exitoso”: qué hacer recibes el mensaje de que alguien usó tu CURP para vincular otro celular

Las nuevas reglas ponen bajo la lupa la protección ante suplantaciones y los desafíos de privacidad que enfrentan millones de personas en México

“Registro exitoso”: qué hacer recibes

Asociación de transportistas mantiene diálogo con Segob y Guardia Nacional para reforzar la seguridad carretera

Integrantes de la ANTAC sostienen que no buscan confrontación, sino protección y justicia en rutas del país

Asociación de transportistas mantiene diálogo

Metro CDMX estrena escaleras eléctricas: estas son las estaciones beneficiadas

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, explicó la importancia de la actualización de los servicios electromecánicos para la accesibilidad de los usuarios

Metro CDMX estrena escaleras eléctricas:

SAT arranca programa de regularización en este 2026, todo lo que debes saber

La autoridad hacendaria implementó una iniciativa dirigida a personas físicas y morales con ingresos hasta 300 millones de pesos

SAT arranca programa de regularización
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jueza ordena a la FGR

Jueza ordena a la FGR entregar la carpeta de investigación íntegra contra Manuel Farías Laguna

El Botox: quiénes son la mujer y los dos hombres que fueron detenidos con el líder de Los Blancos de Troya

Policía municipal es hallado sin vida frente al Congreso de Sinaloa; cuerpo presentaba huellas de violencia y un mensaje

Jornada violenta en Sinaloa: narcomensajes, un oficial desaparecido y dos cuerpos sin vida

Captura de “El Bótox” provocó bloqueos en carreteras de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Así sería el escenario de

Así sería el escenario de Harry Styles para sus conciertos en CDMX

Louis Tomlinson asegura que volverá a México durante su gira “How Did We Get Here?”

Laura Flores se declara abierta al amor, aunque descarta cualquier acercamiento a su compañero de obra

Simple Plan en México: la banda canadiense regresa a los escenarios con tres fechas en nuestro país

“El Señor de los Cielos” regresa: Rafael Amaya anuncia nueva temporada

DEPORTES

Revelan que hay un futbolista

Revelan que hay un futbolista “tapado” que buscaría contratar Cruz Azul

Desde la chilena de Raúl Jiménez hasta la revolución canalera: así ha sido el historial entre México y Panamá

Chema Ocampo vs. Callum Walsh: el boxeador mexicano estrena la nueva promotora de Dana White, presidente de la UFC

WWE Royal Rumble 2026: ellos son los luchadores mexicanos que han participado y ganado

Comienza la Liga Mexicana de Sóftbol: dónde podrás ver los juegos de la temporada 2026