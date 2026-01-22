Cuáles son los beneficios de tomar agua mineral en ayunas y a quiénes se les recomienda hacerlo

Beber agua mineral en ayunas ofrece beneficios para la digestión y facilita la absorción de nutrientes, según expertos españoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beber agua mineral en la mañana es una práctica saludable para la mayoría de las personas, pues este líquido facilita la digestión, de acuerdo con la Asociación Aguas Minerales de España.

Otros beneficios del agua mineral en ayunas son que permite absorber mejor los nutrientes y ayuda a luchar contra el estreñimiento ya que el consumo de fibra no sería tan efectivo sin el agua, pues ayuda a aumentar su volumen y a mejorar su eliminación.

Beneficios del agua mineral en ayunas

Consumir agua mineral cada mañana aporta minerales esenciales como magnesio, calcio, sodio y potasio para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hidratación tras el ayuno nocturno: Al despertar, el cuerpo ha estado varias horas sin recibir líquidos. Tomar agua mineral ayuda a reponer el balance hídrico, favoreciendo el funcionamiento normal de órganos y sistemas.

Aporte de minerales esenciales: El agua mineral contiene minerales como magnesio, calcio, sodio y potasio, que cumplen funciones metabólicas importantes. El magnesio mejora la sensibilidad a la insulina y el calcio contribuye a la salud ósea. Estos minerales pueden complementar la ingesta diaria recomendada.

Regulación de la digestión: Consumir agua al comenzar el día estimula el tránsito intestinal y puede ayudar a prevenir el estreñimiento, sobre todo si se acompaña de una dieta rica en fibra.

Favorece la eliminación de toxinas: El agua mineral participa en los procesos de eliminación de desechos a través de la orina, colaborando con la función renal.

Sin aporte calórico ni azúcares añadidos: A diferencia de jugos o bebidas azucaradas, el agua mineral no contiene calorías ni azúcares, por lo que es adecuada para quienes buscan mantener o reducir peso y controlar los niveles de glucosa.

Adecuada para la mayoría de las personas: El consumo matutino de agua mineral es apto para la población general, aunque quienes deban restringir la ingesta de sodio, calcio o ciertos minerales por indicación médica deben elegir aguas de mineralización débil.

¿Cuánta agua debo tomar al día?

El agua mineral contribuye a la eliminación de toxinas gracias a su papel en los procesos renales y urinarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La European Food Safety Authority (EFSA) ha establecido recomendaciones precisas sobre la cantidad diaria de agua necesaria para el buen funcionamiento corporal:

“La cantidad adecuada diaria de agua total recomendada por la EFSA se encuentra entre 2,0-2,5 litros para adultos dependiendo del sexo y de la situación fisiológica y el estado de salud individual de cada persona”, señala el equipo de Fernández-García a Medicina de Familia. SEMERGEN.

Esta cantidad, de la cual entre el 75 y el 80% debe provenir de agua y bebidas, y el resto de los alimentos, garantiza un balance hídrico esencial para la homeostasis y la protección frente a la deshidratación.

Quiénes no deberían tomar agua mineral

De acuerdo con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, los siguientes grupos de personas deberían evitar beberla.

Las personas con enfermedades renales o hipertensión deben elegir aguas de mineralización débil y consultar a profesionales de salud antes de consumir agua mineral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personas con enfermedades renales deben evitar aguas minerales de alta mineralización (ricas en sodio, calcio o bicarbonatos) y preferir aguas de mineralización débil y bajo contenido en sodio.

Personas con hipertensión arterial deben optar por aguas minerales con bajo contenido en sodio.

Aquellos con problemas de retención de líquidos o bajo indicación médica específica deben consultar antes de consumir agua mineral rica en minerales.

Personas con dietas restrictivas en minerales (por ejemplo, calcio o potasio) deben elegir el tipo de agua mineral adecuado para sus necesidades.

En caso de duda, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud para seleccionar el tipo de agua mineral más apropiado.