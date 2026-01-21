Tres estados encabezan casos de violencia contra menores de edad en México

REDIM denunció que tres estados concentran los casos de violencia contra menores de edad. | Jovani Pérez

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) denunció recientemente que la violencia contra los menores de edad en el país continúa en niveles críticos; sin embargo, hay tres estados que concentran las más altas cifras de delitos en contra de este sector de la población.

De acuerdo con Balance Anual REDIM, 2025: Datos sobre la situación los derechos de la niñez y la adolescencia en México, el Estado de México, Guanajuato y Michoacán fueron los estados con más casos de menores víctimas de feminicidios, reclutamiento forzado, violencia familiar y negligencia, entre otros delitos.

Violencia contra menores en cada entidad

Estado de México

La organización señaló en el mismo documento que en el Estado de México, la entidad con mayor población infantil y adolescente del país, fue también el estado con mayor cantidad de niñez y adolescencia víctima de feminicidios de enero a noviembre de 2025, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mencionó que el estado también tuvo la mayor cantidad de adolescentes que probablemente fueron víctimas de reclutamiento forzado, por parte de diversos grupos delictivos.

De igual forma, señaló que en la entidad también se registró la mayor cantidad de víctimas de violencia familiar, física y abandono y negligencia contra la niñez y la adolescencia durante 2024, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, publicadas en 2025.

El Estado de México también es la entidad con más casos de embarazos infantiles y adolescentes.

A esto se suma que es el segundo estado con mayor cantidad de menores de edad víctimas de trata de personas y secuestro, así como de víctimas de violencia sexual (Salud, 2025).

Guanajuato

La REDIM detalló que Guanajuato es la séptima entidad con mayor población infantil y adolescente del país, y la que cuenta con mayor registro de casos de homicidios dolosos, homicidios con arma de fuego y extorsiones de niñez y adolescencia de enero a noviembre de 2025.

Según el mismo informe, el estado es el segundo con más menores de edad víctimas de violencia física y el tercero con mayor respecto a la violencia familiar en el mismo rubro.

Michoacán

Michoacán, de acuerdo con la REDIM, es la novena entidad con mayor población infantil y adolescente del país, y también la que una de las que tiene mayor cantidad de homicidios con arma de fuego y homicidios dolosos de niñez y adolescencia de enero a noviembre de 2025 (SESNSP, 2025).

Reconoce avances, pero denuncia retrocesos en presupuesto

La organización reconoció los avances en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia, al señalar que entre 2024 y 2025, los homicidios dolosos de personas de 0 a 17 años bajaron 23.2%, los homicidios con arma de fuego 21.9%, y la trata de personas 22.8%.

En el mismo informe, precisó que la pobreza infantil disminuyó 7.1 puntos porcentuales entre 2022 y 2024; la carencia de acceso a servicios de salud, 6.7 puntos; y la pobreza extrema, 2.4 puntos.

No obstante, también denunció algunos retrocesos: entre 2024 y 2025, el número de menores desaparecidos subió 30.3% y el reclutamiento de adolescentes por grupos delictivos aumentó 20.6%.

En este mismo sentido, agregó que la violencia sexual incrementó 8.3%, la violencia física 4.7% y la negligencia 3.5 por ciento.

El abandono escolar en primaria y secundaria subió 0.5 puntos entre 2022-2023 y 2023-2024. Además de que el presupuesto federal destinado a la infancia bajó de 11% a 10.8% entre 2025 y 2026.

“A enero de 2026 quedan muchas cosas por hacer para garantizar plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país. A continuación presentamos algunos de los aspectos de contexto de la población infantil y adolescente en México a partir de estadísticas oficiales”, concluyó.