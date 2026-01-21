México

El Grupo Salinas designó a Luciano Pascoe como Director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca

El anuncio fue hecho por el vicepresidente del Consejo de Administración del holding empresarial mexicano. “¡Somos y seguiremos siendo imparables!”, dijo Benjamín Salinas

Luciano Pascoe, nuevo Director General
Luciano Pascoe, nuevo Director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca, durante su presentación (Prensa TV Azteca)

El Grupo Salinas designó a Luciano Pascoe como Director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca, en un ambicioso movimiento interno para consolidar el liderazgo de la compañía en todo México. El nombramiento fue anunciado por Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Administración.

Hoy me reuní con los equipos de Fuerza Informativa Azteca y ADN Noticias para reconocer dónde estamos y seguir trabajando con un solo objetivo: ser el número uno”, señaló Salinas en un comunicado. La idea del grupo empresario es que bajo la dirección de Pascoe se unifiquen las operaciones de Azteca Noticias y ADN 40.

Hasta antes de su designación, Pascoe se desempeñaba como director de ADN 40. A partir de este cambio, la red de Fuerza Informativa Azteca englobará las señales informativas de Azteca Noticias y ADN 40.

Benjamín Salinas, Vicepresidente del Consejo
Benjamín Salinas, Vicepresidente del Consejo de Administración del Grupo Salinas, anuncia la designación de Luciano Pascoe como Director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca (Prensa TV Azteca)

En esta nueva etapa de integración, bajo el liderazgo de Luciano Pascoe como Director General de Noticias y Comunicación, seguiremos innovando para cumplir con nuestro compromiso con México y con la verdad. ¡Somos y seguiremos siendo imparables!“, afirmó Salinas.

Por su parte, Pascoe -un ejecutivo de renombre y con amplia experiencia periodística- agradeció tanto a Benjamín Salinas como al Director General del grupo, Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más importantes e influyentes de México y América Latina.

Luciano Pascoe y Benjamín Salinas,
Luciano Pascoe y Benjamín Salinas, antes del anuncio de la designación del primero como Director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca (Prensa TV Azteca)

Infinitamente agradecido con el honor que me hacen Ricardo Salinas y Benjamín Salinas con este espacio único de trabajo. A seguir consolidando éxitos y sobre todo a decir siempre la verdad: con potencia y claridad”, remarcó Pascoe en un mensaje en su perfil de X.

Por su parte, Salinas Pliego celebró la decisión directiva de nombrar a Pascoe como Director General de Noticias y Comunicación: “Venga, Luciano Pascoe, hay que seguir dando la batalla por la libertad, la verdad y luchar por informar las noticias como suceden no como quieren que las contemos. Innovación, competencia y prosperidad”.

Ricardo Salinas Pliego, Director General
Ricardo Salinas Pliego, Director General del Grupo Salinas, felicitó a Luciano Pascoe por su designación como Director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca (X)

Desde Azteca Noticias, por su parte, también destacaron el nombramiento: “Estamos convencidos de que su liderazgo traerá grandes éxitos en esta nueva responsabilidad”, señalaron.

Hasta antes de su desginación, Pascoe fue el Director General de ADN 40 y tuvo a su cargo la dirección de Estrategia Editorial de Grupo Salinas. Además de ser un reconocido conocedor de medios, Pascoe es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de contar con estudios en el Instituto de Estudios Sociales (Flacso) y Georgetown University.

La experiencia laboral del ejecutivo no se reduce al sector privado. En el sector público fue director de nuevas tecnologías del Gobierno del Distrito Federal y jefe de comunicación del Centro de Estudios Monetarios Latino-americanos (CEMLA).

En un comunicado, el Grupo Salinas destacó: "Nuestro compromiso se mantiene firme: hablar con la verdad, impulsar la libertad y generar prosperidad para los mexicanos“.

El grupo empresarial

El Grupo Salinas es una de los hondings más importantes de México y América Latina. Se trata de un conglomerado de empresas con actividades en diversos sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones y energía, entre otros sectores.

La diversidad es nuestra carta fuerte. Somos un grupo formado por un conjunto de empresas que se caracterizan por el dinamismo, la evolución constante y la innovación”, reza uno de sus principales valores.

