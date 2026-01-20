México

Slavia Praga vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Champions en México

El Barcelona busca clasificar de forma directa a los octavos de final pero tendrá una dura visita

El Barcelona busca clasificar de forma directa a los octavos de final pero tendrá una dura visita. (Infobae México: Jovani Pérez)

Slavia Praga y Barcelona se miden este miércoles 21 de enero a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), en un juego de la séptima jornada de la UEFA Champions League.

A falta de dos encuentros por terminar la fase regular en la Copa de Campeones, cada uno de los equipos busca apretar al acelerado en búsqueda de un boleto a la fase directa o de playoffs, según sea el caso.

Barcelona en búsqueda de la clasificación directa

Después de caer el fin de semana ante la Real Sociedad, el club blaugrana busca cambiar el chip. (EFE/Pedro Puente Hoyos)

El equipo blaugrana ocupa el decimoquinto puesto de la tabla con 10 unidades, pero solo está a dos puntos del octavo lugar, que otorga el pase directo a octavos de final y actualmente pertenece al Atlético de Madrid.

Además del duelo ante Slavia Praga, el Barcelona recibirá al Copenhague. Con dos victorias y una combinación favorable de resultados, clasificarían de forma directa a la siguiente ronda.

Los dirigidos de Hansi Flick vienen de caer inesperadamente ante la Real Sociedad en la liga, por lo que irán a República Checa con sed de revancha en búsqueda de obtener la victoria.

Última llamada para el Slavia Praga

La escuadra checa buscará mantenerse con vida en la competición. (EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI)

El conjunto checo se encuentra en una situación peligrosa ya que está obligado a dar la campanada contra el Barcelona si quiere por lo menos avanzar a la zona de playoffs.

Actualmente, están ubicados en la posición 33 con solamente tres puntos, a cuatro puntos del Copenhague, quienes ocupan el último puesto de clasificación a la fase de playoffs, por lo que de perder hoy, estarían matemáticamente eliminados.

Cuándo y dónde ver el juego en México

Los aficionados que deseen ver el encuentro deberán contratar FOX ONE. (REUTERS/Vincent West)

El encuentro entre Slavia Praga y Barcelona se llevará a cabo este miércoles 20 de noviembre en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Fortuna Arena y podrá seguirse exclusivamente a través de la plataforma de FOX ONE.

