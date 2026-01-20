Slavia Praga vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Champions en México

Slavia Praga y Barcelona se miden este miércoles 21 de enero a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), en un juego de la séptima jornada de la UEFA Champions League.
A falta de dos encuentros por terminar la fase regular en la Copa de Campeones, cada uno de los equipos busca apretar al acelerado en búsqueda de un boleto a la fase directa o de playoffs, según sea el caso.
Barcelona en búsqueda de la clasificación directa
El equipo blaugrana ocupa el decimoquinto puesto de la tabla con 10 unidades, pero solo está a dos puntos del octavo lugar, que otorga el pase directo a octavos de final y actualmente pertenece al Atlético de Madrid.
Además del duelo ante Slavia Praga, el Barcelona recibirá al Copenhague. Con dos victorias y una combinación favorable de resultados, clasificarían de forma directa a la siguiente ronda.
Los dirigidos de Hansi Flick vienen de caer inesperadamente ante la Real Sociedad en la liga, por lo que irán a República Checa con sed de revancha en búsqueda de obtener la victoria.
Última llamada para el Slavia Praga
El conjunto checo se encuentra en una situación peligrosa ya que está obligado a dar la campanada contra el Barcelona si quiere por lo menos avanzar a la zona de playoffs.
Actualmente, están ubicados en la posición 33 con solamente tres puntos, a cuatro puntos del Copenhague, quienes ocupan el último puesto de clasificación a la fase de playoffs, por lo que de perder hoy, estarían matemáticamente eliminados.
Cuándo y dónde ver el juego en México
El encuentro entre Slavia Praga y Barcelona se llevará a cabo este miércoles 20 de noviembre en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Fortuna Arena y podrá seguirse exclusivamente a través de la plataforma de FOX ONE.