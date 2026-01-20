Kenny la de los Eléctricos también fue acosada por Julio Iglesias: “No me gustan los viejitos”

Kenny Avilés cuenta con humor el inesperado intento de conquista de Julio Iglesias en un aeropuerto (Europa Press)

La proyección pública de Julio Iglesias vuelve a generar controversia tras la apertura de una investigación judicial por presuntos abusos, mientras surgen relatos de mujeres que describen episodios de acercamientos no deseados y conductas que alimentan la discusión sobre el trato que el cantante español dispensaba en privado.

En respuesta a las acusaciones de dos exempleadas de su servicio doméstico, que dieron pie a una investigación formal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, Iglesias negó rotundamente cualquier acto de abuso, coacción o irrespeto hacia alguna mujer a lo largo de su carrera, calificando tales declaraciones de “absolutamente falsas” y manifestando que la situación actual le ha producido una “gran tristeza” y que “nunca había sentido tanta maldad”, según difundió él mismo en un comunicado.

De acuerdo con los reportes de Eldiario.es, el equipo legal de Iglesias incorporó recientemente al abogado penalista José Antonio Choclán, quien ha representado en casos mediáticos a figuras como Cristiano Ronaldo, Corinna Larsen y Víctor de Aldama.

La decisión fue tomada poco después de que la Audiencia Nacional comunicara el inicio de diligencias para investigar las denuncias de las exintegrantes de la plantilla doméstica del cantante.

El objetivo declarado por Iglesias —en sus palabras difundidas por Eldiario.es— es “buscar que toda la verdad se conozca y defender su dignidad frente a lo que considera un agravio de enorme gravedad”.

En el comunicado, compartido a través de redes sociales con firma manuscrita, el artista manifestó su impresión por el apoyo recibido: “He sentido mucho consuelo en ellas”, refiriéndose a las personas que le han expresado solidaridad tras la publicación de las acusaciones a través de Eldiario.es y Univisión.

En tanto, la investigación judicial y la atención mediática reavivaron historias sobre el pasado personal de Julio Iglesias. Figuras del espectáculo como Olga Breeskin y Kenny Avilés han relatado experiencias en contextos públicos junto al músico.

Breeskin, en declaraciones recientes recogidas junto con este caso, aseguró que durante su adolescencia, “cuando ella tenía apenas 14 años”, Iglesias le dio “una nalgada” y que, aunque en los encuentros posteriores siempre mostró un comportamiento “como un caballero” con ella, fue testigo de numerosas ocasiones en que el cantante saludaba a mujeres “tocándoles los senos”.

Thalía, Olga Breeskin y Verónica Castro: tres famosas mexicanas que habrían vivido acoso por parte de Julio Iglesias (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Kenny Avilés y el coqueteo de Julio Iglesias

Por su parte, Kenny Avilés, vocalista de Kenny y los Eléctricos, narró el único encuentro que tuvo con Iglesias en un aeropuerto. “Me consta que un día me quería ligar en el aeropuerto”, afirmó Avilés, quien, fiel a su humor característico, detalló que en pocos minutos percibió el interés del artista:

“Me echó unas miradas... pues pendej* no soy, me cerraba el ojo”. La cantante descartó cualquier posibilidad de reciprocidad con una frase directa: “No me gustan los viejitos”.

A modo de broma, agregó: “El que me hubiera gustado que me ligara es el hijo, el altote, Enrique”.

Relatos de figuras del espectáculo como Olga Breeskin y Kenny Avilés suman testimonios sobre conductas del cantante en el pasado (Foto: Instagram)

Las acusaciones y anécdotas que han salido a la luz no sólo refuerzan el componente mediático del proceso, sino que también inciden directamente en la percepción pública de la figura de Julio Iglesias.

La causa judicial avanzará en la Audiencia Nacional, mientras el equipo jurídico liderado por José Antonio Choclán trabaja en los argumentos para la defensa del artista, según informó Eldiario.es