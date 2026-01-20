Carín León anuncia conciertos en el país: ciudades y venta para su ‘Tour México 2026′

Carín León anuncia el “TOUR MÉXICO 2026”, con presentaciones en las principales ciudades del país y su debut en The Sphere de Las Vegas

Las expectativas en la agenda musical mexicana para 2026 se transforman ante el anuncio del “TOUR MÉXICO 2026” de Carín León, quien en los próximos meses no solo recorrerá las principales ciudades del país, sino que también irá preparando uno de los momentos más destacados de su trayectoria: su debut como primer artista latino en The Sphere de Las Vegas en septiembre.

Esta combinación de conciertos y desafíos internacionales reafirma el peso que Carín León, originario de Hermosillo, Sonora, ejerce como embajador de la música nacional en la escena global.

El impacto local será inmediato. La capital sonorense, Hermosillo, se consolidará como epicentro musical con la doble jornada de La Cura Fest, el festival curado y encabezado por Carín León, que se celebrará el sábado 14 y el domingo 15 de marzo de 2026 en la Expogan.

El sábado 14 participará Jelly Roll, con su reconocida energía sobre el escenario principal, mientras que el domingo 15, Grupo Frontera encabezará el cartel y aportará su sello al cierre del evento. El listado de invitados incluye a Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl y la agrupación estadounidense Midland, nombres que refuerzan el carácter diverso que define la propuesta artística de Carín León.

Esta dinámica busca equilibrar la experiencia masiva del festival con presentaciones de proximidad, desplegando una “mezcla audaz de sonidos que han definido su carrera”, tal como lo describe la organización, y subrayando el compromiso de Carín León con el desarrollo de la escena musical sonorense.

La trascendencia de este ciclo de presentaciones se enmarca en la consolidación de Carín León como una de las voces con mayor proyección de la industria. El intérprete ganó el Latin GRAMMY® y el GRAMMY®, estatus que reforzó su papel como referente global y que lo impulsa a atravesar géneros y fronteras entre la música mexicana, el folk americano y el country.

El propio León encabezará ambas fechas del festival, compartiendo escenario con figuras que han influido en su trayectoria y con talento local en ascenso.

El ‘Tour México 2026′ de Carín León

El calendario de su “TOUR MÉXICO 2026” incluye paradas clave en varias ciudades de la República: entre otras, León los días 22 y 23 de enero en el Palenque de la Feria; Hermosillo el 14 y 15 de marzo dentro de La Cura Fest; Mérida el 19 de marzo en el Foro GNP; La Paz el 27 de marzo en el Estadio de Béisbol Arturo C. Nahl; Los Cabos el 28 de marzo en la Explanada Madcons; Cancún el 29 de marzo en la Plaza de Toros; Torreón el 1 de mayo en la Explanada de la Feria; Saltillo el 2 de mayo en el Estadio Olímpico y Acapulco el 1 de agosto en la Arena GNP.

La lista de fechas todavía no está cerrada, con nuevas plazas que se anunciarán a través de los canales oficiales del artista.

Venta de boletos

Los boletos para los conciertos estarán disponibles a partir del viernes 23 de enero de 2026 a las 10:00 (hora del centro de México) en su página oficial www.carinleon.com, ampliando la oportunidad para miles de seguidores de participar en un ciclo que redefine la experiencia de la música nacional en vivo.

Fechas confirmadas del ‘Tour México 2026′ de Carín León

22 y 23 de Enero - León - Palenque de la Feria

14 y 15 de Marzo - Hermosillo - La Cura Fest Expo Gan

19 de Marzo - Mérida - Foro GNP

29 de Marzo - Cancún - Plaza de Toros

27 de Marzo - La Paz - Estadio de Béisbol Arturo C Nahl

28 de Marzo - Los Cabos - Explanada Madcons

1 de Mayo - Torreón - Explanada de la Feria

2 de Mayo - Saltillo - Estadio Olímpico

1 de Agosto - Acapulco - Arena GNP