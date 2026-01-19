Paquete Económico 2026 destina más de 3 mil millones para madres trabajadoras

En el Estado de México, el programa Mujeres con Bienestar mantiene un apoyo de 2,500 pesos bimestrales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en 2026 están garantizados más de 3 mil millones de pesos para el bienestar de las madres trabajadoras en México.

De acuerdo con la dependencia, estos recursos forman parte del Paquete Económico vigente y tienen como objetivo que las mujeres puedan seguir trabajando o estudiando mientras sus hijas e hijos reciben atención, cuidado y acompañamiento para su desarrollo integral.

El anuncio fue difundido a través de las redes sociales oficiales de Hacienda, donde se destacó que estos apoyos forman parte de los Programas para el Bienestar, una estrategia social que busca reducir brechas de desigualdad, fortalecer la autonomía económica femenina y reconocer el papel central de las mujeres en el sostenimiento de los hogares y la economía nacional.

Hacienda prioriza a las madres trabajadoras en el Paquete Económico 2026

Hacienda subrayó que los recursos garantizados para 2026 responden a la necesidad de consolidar un sistema de cuidados que permita a las mujeres conciliar la vida laboral, educativa y familiar.

El presupuesto social vigente para este año supera el billón de pesos, con incrementos relevantes en áreas como salud, educación y vivienda.

La dependencia señaló que el gasto público tiene un enfoque social y redistributivo, orientado a que los recursos lleguen de manera directa a la población, especialmente a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad económica y social.

¿Cuánto recibirán las mujeres en apoyos de bienestar durante 2026?

Durante 2026, las mujeres acceden a diversos apoyos federales y estatales que se entregan de manera bimestral y buscan fortalecer su estabilidad económica. Entre los principales programas vigentes se encuentran:

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3,100 pesos bimestrales .

Pensión para Adultos Mayores (65 años y más): 6,400 pesos bimestrales.

Pensión para Personas con Discapacidad : 3,200 pesos bimestrales .

Apoyo para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras : 1,600 pesos bimestrales .

Mujeres con Bienestar (Estado de México): 2,500 pesos bimestrales, sin aumento para este año.

Estos apoyos buscan garantizar ingresos mínimos, fomentar la permanencia laboral y reducir la pobreza en hogares encabezados por mujeres.

Así fueron los apoyos para mujeres durante 2025

En 2025, la Pensión Mujeres Bienestar entregó 3,000 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años. A partir de enero de 2026, el monto aumentó a 3,100 pesos como parte de la homologación con la pensión para personas adultas mayores.

En el Estado de México, el programa Mujeres con Bienestar mantuvo un apoyo de 2,500 pesos bimestrales durante 2025.

Retos de las mujeres trabajadoras y el impacto del gasto social

A pesar de los apoyos garantizados, las mujeres trabajadoras enfrentan brechas salariales, empleos informales, falta de prestaciones y una doble jornada como proveedoras y cuidadoras.

Estas condiciones generan estrés, desgaste emocional y dificultades para conciliar la vida personal y laboral. En este contexto, el presupuesto de bienestar vigente en 2026 busca atender una deuda social histórica y avanzar hacia una mayor igualdad.