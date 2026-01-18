Pensión del Bienestar 2026: qué letras reciben el pago de 3 mil 100 pesos del lunes 19 al 23 viernes de enero

El saldo puede consultarse cuando se necesite y cada usuario decide cómo y cuándo utilizar sus recursos

El programa de la Pensión del Bienestar constituye uno de los ejes de la política social del Gobierno de México.

Está orientado a personas adultas mayores, personas con discapacidad permanente y, a través de esquemas como la Pensión Mujeres Bienestar, a mujeres de 60 a 64 años registradas en la Ciudad de México y otras entidades.

En 2026, los apoyos económicos fueron actualizados, y, según el calendario oficial, estos montos corresponden al primer depósito anual. Los recursos se depositan de forma directa en la tarjeta bancaria del Banco del Bienestar, sin intermediarios y sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Este recordatorio llega cuando el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar 2026 avanza de manera escalonada, estableciendo fechas específicas según la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

De esta manera se busca garantizar una entrega ordenada y reducir saturaciones en las sucursales del Banco del Bienestar durante la tercera semana de pagos, la cual será del lunes 19 al viernes 23 de enero.

Atender solo información oficial ayuda a prevenir engaños durante el proceso para recibir el apoyo federal.

Qué letras reciben el pago de 3 mil 100 pesos del lunes 19 al 23 viernes de enero

La titular de la Secretaría de Bienestar informó que de la semana del viernes 19 al 23 de enero correspinde el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras: M, N, O, P, Q Y R y la distribución por días se llevará a cabo de la manera siguiente:

Lunes 19 de enero: M

Martes 20 de enero: N, N, O

Miércoles 21 de enero: P, Q

Jueves 22 de enero: R

Viernes 23 de enero: R

Es importante recordar que el abono puede reflejarse de forma gradual a lo largo del día, por lo que la dependencia recomienda consultar el saldo con paciencia antes de acudir a una sucursal.

Además, las autoridades han recordado que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el recurso permanece seguro en la cuenta y puede retirarse posteriormente en cajeros automáticos, ventanillas, o utilizarse para realizar pagos en comercios que aceptan tarjeta.

Esta flexibilidad permite que las personas beneficiarias gestionen el uso de su apoyo según sus necesidades, sin presión por acudir de inmediato.

El calendario continuará en los próximos días para quienes tengan otras iniciales en el primer apellido, por lo que se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a las fechas que corresponden a su letra para recibir el apoyo sin inconvenientes, informó la Secretaría de Bienestar a través del calendario oficial.

Pensión del Bienestar 2026: calendario oficial de enero

Lunes 5 de enero: A

Martes 6 de enero: B

Miércoles 7 de enero: C

Jueves 8 de enero: C

Viernes 9 de enero: D, E, F

Lunes 12 de enero: G

Martes 13 de enero: G

Miércoles 14 de enero: H, I, J, K

Jueves 15 de enero: L

Viernes 16 de enero: M

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U, V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z