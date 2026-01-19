Operativos en Sinaloa: ocho detenidos, arsenal decomisado y seis vehículos robados asegurados

Las fuerzas federales y estatales detuvieron a ocho civiles en Badiraguato, Sinaloa, como parte de un operativo conjunto de seguridad. (SSP Sinaloa)

Ocho civiles fueron detenidos y un arsenal de armas largas, cargadores y cartuchos, así como seis vehículos robados, fueron asegurados durante operativos coordinados en Badiraguato, Sinaloa, el 19 de enero de 2026.

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mediante la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado participaron de manera conjunta en estas acciones de operativo de seguridad.

Seis vehículos con reporte de robo fueron localizados y asegurados en los poblados de Rincón de los Monzón y Alcoyonqui. (SSP Sinaloa)

Primer operativo, cuatro civiles detenidos con armas

Como resultado principal, las fuerzas lograron la detención de ocho personas presuntamente implicadas en delitos y la incautación de ocho armas largas, entre las que se cuentan fusiles Barrett calibre .50, ametralladoras y fusiles tipo M4, AK-47 y XM15-A2.

De acuerdo con la información oficial emitida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Sinaloa, también fueron asegurados seis vehículos, varios de ellos con reporte de robo. Tanto los detenidos como lo decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

El primer operativo se desarrolló en el poblado Rincón de los Monzón, donde se detuvo a cuatro civiles. En ese punto se incautaron un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5,56 x 45 mm, un fusil tipo M4 calibre 5,56 x 45 mm y un fusil tipo AK-47 calibre 7,62 x 45 mm. Además, se aseguró un vehículo Toyota RAV4 con reporte de robo.

Las acciones continuaron con la búsqueda de más civiles implicados en la zona, lo que permitió localizar otros vehículos: una camioneta Toyota Highlander, una Toyota Tundra y una Toyota Tacoma, todas ellas con reporte de robo. También se aseguró una camioneta RAM TRX blindada, sin placas ni número de serie.

Cuatro civiles más detenidos

Posteriormente, el operativo se extendió al poblado Alcoyonqui, donde se arrestó a otros cuatro civiles. Allí, los agentes confiscaron un fusil AK-47 calibre 7,62 x 39 mm, un fusil XM15-A2 calibre 5,56 x 45 mm y dos fusiles M-4 calibre 5,56 x 45 mm. Además, se incautaron cuatro cargadores, 105 cartuchos útiles y una camioneta Changan 2024 con reporte de robo.

En todos los despliegues, la coordinación entre las corporaciones estatales y federales permitió la presentación de personas detenidas y objetos asegurados ante el Ministerio Público Federal, para las diligencias que correspondan.

Las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer la seguridad y exhortaron a la ciudadanía a hacer uso de la línea de emergencia 911 y el canal de denuncia anónima al 089 para contribuir a la prevención y atención de delitos en la región.