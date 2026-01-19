México

Muere la madre de Cha, bajista de Fobia y conductor de La Hora Nacional

El programa confirmó el deceso a través de un emotivo mensaje difundido en plataformas digitales

Guardar
El deceso de la madre
El deceso de la madre del bajista fue reportado la noche del 18 de enero. (@eltalcha, Instagram)

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, La Hora Nacional confirmó el deceso de la madre de Javier Ramírez Gómez, más conocido como “Cha”, reconocido músico y uno de los actuales conductores del programa.

“Nuestras más sinceras condolencias. Q.E.P.D.”, indica una publicación en memoria Yolanda Gómez Valdez. Mientras el músico ha optado por no hacer un pronunciamiento público, sus seguidores han externado muestras de cariño y condolencias. “Un fuerte abrazo para Cha y toda su familia”, escribió un usuarios, cuyas palabras de aliento se replicaron en otros mensajes.

La Hora Nacional confirmó el
La Hora Nacional confirmó el deceso. (Facebook)

Cha, entre la música, la actuación y la conducción

Su personalidad relajada, gran sentido del humor y aportaciones musicales en Fobia, Moderatto y Gran Sur han colocado a Cha como un referente en la industria de la música.

A principio de la década de los 2000, durante una pausa de Fobia, el bajista aseguró en el documental Verdad y Fama que sus padres fueron clave en su vocación, a pesar del interés porque continuara con la tradición familiar de estudiar odontología.

Años después, Cha reconocería que, indirectamente, los extenuantes horarios de trabajo de sus padres hicieron que recurriera a la imaginación para hacer más llevadero el tiempo que él y sus hermanos pasaban en casa, lo que eventualmente lo condujo a la música.

A finales de 2023, tras alcanzar el éxito internacional con Fobia y MOderatto, Cha alternó la música con la conducción del programa La Hora Nacional, junto a Leonora Millán.

Sin embargo, no sería el único proyecto relevante alterno. Paralelamente, se sumó a las grabaciones de la serie ¿Quién lo Mató?, ficción producida por Amazon Prime sobre el crimen del presentador Paco Stanley.

Una de las últimas publicaciones
Una de las últimas publicaciones de Cha dedicadas a su madre. (@eltalcha / Instagram)

Cha tuvo un rol importante, encarnó a Benito Castro, primera pareja en conducción que tuvo Stanley. “Benito era muy honesto, muy derecho, no se callaba nada, creo que eso era lo que lo hacía tan entrañable, tan querido. Y creo que no hay mucha diferencia de lo que vamos a ver en la serie a como era en la vida real, porque él ya lo contó”, indicó a Infobae México sobre los retos de interpretar a Castro.

Después se sumó al elenco de la película Un hombre por semana, protagonizada por Ana de la Reguera y actualmente en cartelera.

Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso de la madre del artista; no obstante, las muestras de cariño de parte de miles de seguidores dejan de manifiesto el impacto de Cha no solo en la escena del rock nacional, también en la industria del entretenimiento.

Temas Relacionados

ChaFobiaModerattoJavier Ramírez GómezRock mexicanomexico-entretenimiento

Más Noticias

México envía condolencias a España tras accidente ferroviario en Córdoba que dejó 39 personas muertas

La Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su solidaridad con las autoridades españolas y lamentó la pérdida de vidas

México envía condolencias a España

Desabasto de combustible en gaseras de Taxco podría ser presencia por el crimen organizado

Suspensión del suministro generó alarma en la ciudad, afectando tanto a familias como a comercios y turismo; las autoridades niegan vínculos criminales y prometen respuestas

Desabasto de combustible en gaseras

Thalía, Olga Breeskin y Verónica Castro: tres famosas mexicanas que habrían vivido acoso por parte de Julio Iglesias

Las recientes denuncias contra el cantante español han reactivado testimonios de figuras del espectáculo mexicano

Thalía, Olga Breeskin y Verónica

Doménica Montero llega a la televisión abierta y apuesta por el horario estelar

La producción de Carlos Bardasano aterriza en la pantalla mexicana tras su paso por Estados Unidos y plataformas digitales, respaldada por un elenco que ya genera conversación

Doménica Montero llega a la

Canelo Álvarez se posiciona como el segundo atleta mejor pagado del planeta, solo por detrás de Cristiano Ronaldo

De acuerdo con Sportico, el tapatío obtuvo ganancias de 137 millones de dólares

Canelo Álvarez se posiciona como
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desabasto de combustible en gaseras

Desabasto de combustible en gaseras de Taxco podría ser presencia por el crimen organizado

Narco y reclutamiento juvenil: lagunas legales y cómo el crimen organizado aprovecha la protección legal a adolescentes

El Chapo Guzmán: un escape de película desde una cárcel de máxima seguridad lo convirtió en figura mundial

Fentanilo en México 2026: las rutas del narco hacia Estados Unidos

Secuestrado por su propio cártel, un reclutador del narco pidió ayuda a un colectivo de búsqueda

ENTRETENIMIENTO

Thalía, Olga Breeskin y Verónica

Thalía, Olga Breeskin y Verónica Castro: tres famosas mexicanas que habrían vivido acoso por parte de Julio Iglesias

Doménica Montero llega a la televisión abierta y apuesta por el horario estelar

Quién es Olga Breeskin, otra presunta víctima de Julio Iglesias con tan solo 14 años de edad

Reportan muerte del padre de Jimena Gallego, conductora de La Casa de los Famosos Telemundo

Sheinbaum respalda a fans de BTS e instruye a Profeco a garantizar transparencia en venta de boletos

DEPORTES

Canelo Álvarez se posiciona como

Canelo Álvarez se posiciona como el segundo atleta mejor pagado del planeta, solo por detrás de Cristiano Ronaldo

Panamá vs México: dónde y cuándo ver el primer partido de la selección en 2026

Liga Mexicana de Sóftbol: cuándo empieza la temporada y dónde ver en México

Cuál es el sueldo de Jorge Sánchez en Cruz Azul, futbolista que podría ir al PAOK de Grecia

André Jardine amenaza a toda la Liga MX pese a mal inicio de torneo: “Viene el América que tanto les gusta”