Muere la madre de Cha, bajista de Fobia y conductor de La Hora Nacional

El deceso de la madre del bajista fue reportado la noche del 18 de enero. (@eltalcha, Instagram)

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, La Hora Nacional confirmó el deceso de la madre de Javier Ramírez Gómez, más conocido como “Cha”, reconocido músico y uno de los actuales conductores del programa.

“Nuestras más sinceras condolencias. Q.E.P.D.”, indica una publicación en memoria Yolanda Gómez Valdez. Mientras el músico ha optado por no hacer un pronunciamiento público, sus seguidores han externado muestras de cariño y condolencias. “Un fuerte abrazo para Cha y toda su familia”, escribió un usuarios, cuyas palabras de aliento se replicaron en otros mensajes.

La Hora Nacional confirmó el deceso. (Facebook)

Cha, entre la música, la actuación y la conducción

Su personalidad relajada, gran sentido del humor y aportaciones musicales en Fobia, Moderatto y Gran Sur han colocado a Cha como un referente en la industria de la música.

A principio de la década de los 2000, durante una pausa de Fobia, el bajista aseguró en el documental Verdad y Fama que sus padres fueron clave en su vocación, a pesar del interés porque continuara con la tradición familiar de estudiar odontología.

Años después, Cha reconocería que, indirectamente, los extenuantes horarios de trabajo de sus padres hicieron que recurriera a la imaginación para hacer más llevadero el tiempo que él y sus hermanos pasaban en casa, lo que eventualmente lo condujo a la música.

A finales de 2023, tras alcanzar el éxito internacional con Fobia y MOderatto, Cha alternó la música con la conducción del programa La Hora Nacional, junto a Leonora Millán.

Sin embargo, no sería el único proyecto relevante alterno. Paralelamente, se sumó a las grabaciones de la serie ¿Quién lo Mató?, ficción producida por Amazon Prime sobre el crimen del presentador Paco Stanley.

Una de las últimas publicaciones de Cha dedicadas a su madre. (@eltalcha / Instagram)

Cha tuvo un rol importante, encarnó a Benito Castro, primera pareja en conducción que tuvo Stanley. “Benito era muy honesto, muy derecho, no se callaba nada, creo que eso era lo que lo hacía tan entrañable, tan querido. Y creo que no hay mucha diferencia de lo que vamos a ver en la serie a como era en la vida real, porque él ya lo contó”, indicó a Infobae México sobre los retos de interpretar a Castro.

Después se sumó al elenco de la película Un hombre por semana, protagonizada por Ana de la Reguera y actualmente en cartelera.

Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso de la madre del artista; no obstante, las muestras de cariño de parte de miles de seguidores dejan de manifiesto el impacto de Cha no solo en la escena del rock nacional, también en la industria del entretenimiento.