México envía condolencias a España tras accidente ferroviario en Córdoba que dejó 39 personas muertas

Un bombero y miembros de la Guardia Civil española trabajan junto a uno de los trenes implicados en el accidente, en el lugar del descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba, España. 19 de enero de 2026. REUTERS/Susana Vera

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó sus condolencias al pueblo y al Gobierno de España por la “irreparable pérdida de vidas humanas” tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, según lo informó el organismo mediante un comunicado difundido en la red social X.

El mensaje oficial incluyó también un deseo de pronta recuperación para las personas heridas en el descarrilamiento de dos trenes, hecho que sucedió la noche del domingo 18 de enero y que provocó la muerte de al menos 39 personas.

Crédito: X(@SRE_mx)

La SRE puntualizó que, desde el momento en que se conoció la noticia la Embajada de México en España ha seguido de cerca el desarrollo de la situación.

Hasta el momento, la representación diplomática mexicana no reporta la existencia de connacionales afectados por el accidente.

La Secretaría compartió la línea telefónica de la embajada de México en España, para que los mexicanos que pudiesen requerir asistencia puedan solicitarla en: +34 660 862 625.

Descarrilamiento en Adamuz, ¿Qué pasó?

El incidente tuvo lugar el 18 de enero en un tramo ferroviario de Adamuz, donde dos trenes de alta velocidad descarrilaron en una recta con un cambio de vía, lo que provocó la movilización de cientos de rescatistas y equipos de emergencia.

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). El descarrilamiento de trenes en el término municipal cordobés de Adamuz ha provocado más de 20 fallecidos y más de 70 heridos, según las cifras hasta las 23,30 horas de este domingo, con seis muy graves y cinco graves, en "una noche muy complicada", donde las cifras pueden "empeorar", según ha avanzado en la zona el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. / Francisco J. Olmo - Europa Press

Conforme a los datos actualizados por las autoridades españolas, el accidente dejó varias víctimas mortales y decenas de heridos.

