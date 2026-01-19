México

Gloria Trevi sufrió parálisis facial tras fuerte impresión: “La sangre se me disparó”

La cantante pasó por un periodo de estrés y agotamiento físico que desencadenó una afección en su rostro

Un periodo de desgaste físico
Un periodo de desgaste físico provocó una afección en el rostro de Gloria (EFE/ Fernando Alvarado)

Hace cerca de dos meses, Gloria Trevi enfrentó un episodio de parálisis facial que mantuvo en reserva hasta ahora. La cantante, de 56 años, compartió este hecho por primera vez durante el podcast ChingonaMente, al confesar:

“Hace como dos meses tuve un episodio de parálisis facial, ya casi no se me nota”. Al referirse al origen del problema, Trevi atribuyó la parálisis al agotamiento físico derivado de una agenda de conciertos y la grabación de videos, así como a una infección en el oído que presentaba en ese momento.

“Yo venía de una serie de conciertos. Luego grabé tres videos, luego tuve otro concierto, luego llegué a mi casa. Estaba muy agotada físicamente y sentía mucha comezón en el oído. Es una infección que tenía en el oído.

La cantante mexicana abrió una
La cantante mexicana abrió una fecha más para llevar "La Fiesta" al Auditorio Nacional. (Jovani Pérez/ Infobae)

Una impresión que detonó la parálisis

Según relató, una fuerte impresión provocó tensión muscular y la consiguiente pérdida temporal de movimiento en su rostro. “Y como estaba agotada físicamente y tuve una impresión, una impresión fuerte, haz de cuenta que la sangre se me disparó y entonces eso me provocó que el músculo se tensara y entonces de que perdiera movimiento un lado de mi cara”, explicó.

El cuadro fue leve, aunque señaló que la sonrisa se le desviaba y que pudo notar otros cambios sutiles: “Se me hacía la sonrisa para abajo, pero fue muy leve porque he visto casos más graves, de que la boca realmente se les cae, no pueden ni cantar”.

El episodio llevó a Trevi a advertir sobre la importancia de poner atención a las señales del cuerpo, tras su experiencia de agotamiento extremo y síntomas como picazón en el oído. Actualmente, la intérprete asegura que su recuperación es casi completa y su vida ha podido retomar el ritmo habitual.

La cantante mantuvo en reserva
La cantante mantuvo en reserva su parálisis de rostro (Especial)

La memoria de Ana Dalay en la vida de Gloria Trevi

La voz de Gloria Trevi resuena no solo por su música, sino por la manera en que afronta las adversidades personales y transforma el dolor en solidaridad.

En un momento rodeado de desafíos, la cantante abordó las dificultades administrativas recientes de la fundación Ana Dalay, una organización creada en honor a su hija fallecida, afirmando su decisión de seguir ayudando a mujeres y niños en situación vulnerable, incluso cuando los trámites afectan su actividad filantrópica.

En el mencionado podcast, Trevi explicó la situación actual de la organización: “Tuvimos un problema con el papeleo, entonces todavía están ahorita arreglando esa situación, pero a nombre de mi hija yo he ido a visitar cárceles, he ido a darles pláticas, he ido a llevarles alimentos, comida para los niños, medicinas para los niños, para las mujeres”, declaró, transmitiendo su compromiso constante con su labor social.

La memoria de Ana Dalay
La memoria de Ana Dalay impulsa a Gloria Trevi a mantenerse firme en sus labores sociales pese a las adversidades legales (Instagram/@gloriatrevi)

Dentro de su relato, Trevi compartió un recuerdo íntimo que involucra a doña Gloria Ruiz, su madre, quien fue absuelta de prisión el 10 de octubre, una fecha que coincide con el cumpleaños de Ana Dalay.

“También en una ocasión metieron a mi mamá injustamente a la cárcel. El 10 de octubre, el día del cumpleaños de mi hija, mi mamá salió de la cárcel, salió absuelta”, recordó la cantante, evocando la confluencia simbólica de ambas historias familiares, y atribuyendo a estos episodios un significado espiritual especial.

