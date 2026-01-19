El café ayuda a generar masa muscular y así es cómo debes tomarlo para obtener este beneficio

Una bebida que ha sorprendido por su efecto en quienes buscan aumentar la fuerza y la resistencia durante cada sesión de entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el café ha cobrado protagonismo como aliado en la búsqueda de la hipertrofia muscular y el aumento de masa muscular entre quienes realizan entrenamiento físico de manera regular.

Diversos estudios científicos señalan que la cafeína, principal compuesto activo del café, puede mejorar el rendimiento durante el ejercicio y contribuir a optimizar los resultados de los programas de fuerza y resistencia.

En este sentido, según reportes publicados por Food & Function y la Journal of the International Society of Sports Nutrition, el consumo moderado de café no solo incrementa el estado de alerta, sino que también facilita entrenamientos más intensos, lo que resulta clave para el desarrollo muscular.

El café se posiciona como un aliado clave en la hipertrofia muscular y el aumento de masa muscular para deportistas y personas activas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia tras el café y su papel en la hipertrofia

Como mencionamos, el café puede favorecer la hipertrofia muscular y el incremento de masa muscular principalmente por los siguientes motivos:

1. Estímulo de la actividad física

La cafeína, presente en el café, actúa como estimulante del sistema nervioso central. Esto incrementa el estado de alerta y reduce la percepción del esfuerzo durante el ejercicio, lo que permite entrenar con mayor intensidad y durante más tiempo. Un entrenamiento más intenso y sostenido es fundamental para promover la hipertrofia muscular.

2. Movilización de ácidos grasos

La cafeína estimula la liberación de catecolaminas, hormonas que promueven la movilización de ácidos grasos. Esto puede favorecer el uso de grasa como fuente de energía durante el ejercicio, ayudando a preservar el glucógeno muscular y permitiendo un mayor rendimiento físico.

3. Aumento de la fuerza y la potencia

Diversos estudios han mostrado que la cafeína puede aumentar la fuerza máxima y la potencia muscular. Esto resulta útil en ejercicios de resistencia y en entrenamientos de fuerza, donde el reclutamiento de fibras musculares es esencial para el crecimiento muscular.

4. Potenciación de la síntesis proteica

Aunque la cafeína no actúa directamente sobre la síntesis proteica muscular, su efecto sobre el rendimiento permite realizar entrenamientos más efectivos, lo que a su vez estimula la síntesis de nuevas proteínas musculares y favorece la hipertrofia.

5. Reducción de la fatiga muscular

El café puede ayudar a retrasar la aparición de la fatiga durante el ejercicio, lo que permite realizar más repeticiones o series, contribuyendo al estímulo necesario para el crecimiento muscular.

Diversos estudios científicos destacan que la cafeína del café mejora el rendimiento físico y optimiza los programas de fuerza y resistencia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir café para favorecer la hipertrofia muscular

La forma de consumir café para favorecer la hipertrofia muscular depende de varios factores, incluyendo la tolerancia individual a la cafeína, el momento de la ingesta y la cantidad consumida. A continuación, algunas recomendaciones respaldadas por la evidencia científica:

1. Momento de consumo

Se sugiere tomar café entre 30 y 60 minutos antes del entrenamiento. Este intervalo permite que la cafeína alcance su pico máximo en sangre, optimizando su efecto ergogénico y potenciando el rendimiento físico.

2. Dosis recomendada

La cantidad óptima de cafeína varía, pero los estudios suelen recomendar entre 3 y 6 mg de cafeína por kilogramo de peso corporal. Para una persona de 70 kg, esto equivale aproximadamente a dos o tres tazas de café. Dosis mayores no necesariamente ofrecen mejores resultados y pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios como nerviosismo, insomnio o taquicardia.

3. Evitar el consumo excesivo

El consumo excesivo de cafeína puede causar efectos adversos y no incrementa los beneficios sobre la hipertrofia muscular. Es importante no superar la dosis recomendada y evitar el café en las horas cercanas al sueño para prevenir trastornos en el descanso, fundamental para la recuperación muscular.

4. Formas de café

El café solo, sin azúcar ni cremas añadidas, es la opción preferida para quienes buscan mejorar el rendimiento físico. Las bebidas energéticas y otros productos con cafeína pueden contener azúcares agregados y otros compuestos que no siempre resultan beneficiosos.

Especialistas recomiendan no superar la dosis de 3-6 mg de cafeína por kilo de peso corporal y priorizar el café solo, sin azúcar ni cremas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café debe integrarse en una alimentación equilibrada, rica en proteínas y nutrientes esenciales para el desarrollo muscular.

Recuerda que el consumo de café por sí solo no sustituye la importancia de una dieta adecuada ni de un programa de entrenamiento bien estructurado.