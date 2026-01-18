México

Se incendia yate frente a puerto de Progreso en Yucatán, no se reportan heridos

Los cuerpos de auxilio respondieron rápidamente tras el reporte de fuego en altamar, permitiendo que la tripulación fuera rescatada

La explosión e incendio del
La explosión e incendio del barco Twist Party II en Puerto Progreso provocaron una gran movilización de autoridades marítimas y de rescate. (Facebook: Accidentes Yucatán)

La explosión y el incendio de la embarcación Twist Party II frente a las costas de Puerto Progreso, Yucatán, alteraron la calma de la zona y movilizaron a las autoridades marítimas y de rescate.

De acuerdo con diarios locales, la emergencia se desarrolló a solo dos kilómetros de la línea costera y dejó una imagen impactante, así como una densa columna de humo visible desde el malecón e incluso desde la carretera Mérida-Progreso.

“La embarcación Twist Party II se incendió este mediodía en el puerto de Progreso, generando una densa humareda visible a varios kilómetros. Ante la emergencia se les informó por otra embarcación que ya se había dado aviso a los bomberos”, informó el Diario de Yucatán a través de X.

El incendio desató alarmas y se desplegó un operativo para rescatar a los tripulantes. Crédito: Facebook: Accidentes en Yucatán

Evacuación, rescate y tensión en alta mar

Al comenzar el fuego, los tripulantes del Twist Party II quedaron a la deriva sobre un tapete inflable, pues tras laa explosión se aceleró la propagación de las llamas.

“Quien escuche esto por favor que nos manden ayuda, estamos a la altura de la caseta frente al Poseidón, se quemó nuestro barco, estamos en el agua”, dijo el capitán de la embarcación en un mensaje de auxilio difundido por Diario de Yucatán.

Cabe señalar que la embarcación, dedicada al turismo y a eventos sociales, zarpó minutos antes del Puerto de Abrigo de Progreso, lo que permitió que los cuerpos de emergencia pudieran acortar tiempos y desplegar rápidamente el operativo de rescate, en el que estuvieron presentes Unidades de la Secretaría de Marina (SEMAR), bomberos y embarcaciones de apoyo.

La densa columna de humo
La densa columna de humo del incendio fue visible desde el malecón de Progreso y la carretera Mérida-Progreso, alertando a turistas y residentes. (Facebook: Accidentes Yucatán)

Pese a la gravedad del incidente, no se reportaron personas lesionadas, pero la alerta se extendió entre los visitantes y residentes del puerto, quienes observaron la escena desde la playa y las inmediaciones de la estatua de Poseidón.

Acciones de control y reporte de daños ante el accidente

La emergencia mantuvo ocupados a los equipos de rescate durante más de 40 minutos, tiempo en el que la embarcación ardió hasta que se declaró la pérdida total.

Sin embargo, la coordinación entre la Secretaría de Marina y el Cuerpo de Bomberos fue clave para acercarse de forma segura a la embarcación, pues las autoridades enviaron lanchas, un remolcador y una ambulancia al puerto ante la posibilidad de que surgieran víctimas.

Por ahora, especialistas realizan un análisis detallado de los restos de la embarcación para determinar el origen del incendio asimismo, la investigación buscará aclarar si el incidente fue provocado por una falla técnica o por causas externas.

La embarcación turística ardió completamente
La embarcación turística ardió completamente tras la explosión, obligando a los tripulantes a refugiarse sobre un tapete inflable en alta mar. (Facebook: Accidentes en Yucatán)

Mientras tanto, las autoridades locales mantienen la zona bajo vigilancia y han reiterado la importancia de la prevención en actividades marítimas recreativas para evitar tragedias similares en el futuro.

