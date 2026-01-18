“No podemos recibir a dictaduras”, Tabe pide reubicar embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera de Miguel Hidalgo

Crédito: Alcaldía Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe Echeartea, alcalde de Miguel Hidalgo enviará una solicitud escrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que reubique a las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera de la demarcación que gobierna.

El motivo, según el edil, se debe a que los gobierno de estas naciones “han oprimido, callado y encarcelado a su pueblo inocente y han abusado del poder”, situaciones a las que Tabe, como ciudadano, “no puede ser indiferente”.

El edil enfatizó que el sufrimiento de millones de personas no puede pasarse por algo y que, mientras esos gobiernos no sean legítimos, “no serán bienvenidos en la demarcación”.

El jefe de la alcaldía subrayó que Miguel Hidalgo se asume como “Bastión de la Libertad” y que no será indiferente ante los hechos que ocurren en el mundo. Rechazó cualquier intento de normalizar la injusticia y recalcó: “Mientras sea alcalde en Miguel Hidalgo no abrazamos criminales, no respaldamos abusos y no guardamos silencio frente a la injusticia y el abuso del poder”, según sus declaraciones.

Mauricio Tabe extendió su solidaridad a los habitantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, reiterando su compromiso de seguir defendiendo los valores democráticos y las libertades fundamentales. “Aquí defendemos la democracia, aquí defendemos la libertad y aquí defendemos la dignidad humana”, afirmó el alcalde.

Mauricio Tabe expone las razones de su petición. (X/mauriciotabe)

Aunque reconoció que su petición podría no generar cambios inmediatos, Tabe insistió en la importancia de fijar una postura clara sobre la presencia de gobiernos que, según él, no respetan los derechos humanos ni las libertades civiles.

¿Qué es el Pabellón de la Libertad, espacio en la Miguel Hidalgo?

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echeartea, anunció la próxima apertura del Pabellón de la Libertad en el Teatro Ángela Peralta, un espacio cultural destinado a dar voz a personas que han padecido represión bajo gobiernos autoritarios.

La creación de este pabellón responde a un contexto internacional de crecientes tensiones políticas, en especial tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela, un hecho que ha generado opiniones divididas en México y otros países sobre la soberanía y el respeto a los derechos humanos. El primer testimonio que se presentará estará dedicado justamente al caso venezolano.

Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

En declaraciones públicas, Mauricio Tabe Echeartea aclaró que la iniciativa no promueve intereses partidistas, subrayando que busca ser un foro abierto para cualquier persona perseguida o reprimida por regímenes autoritarios, ya sea en Venezuela o en otras naciones.

La acciones del alcalde de Miguel Hidalgo se da en un contexto internacional marcado por la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores por el gobierno estadounidense en una operación militar. Hecho que ha impactado en distintas regiones de Latinoamérica; la postura de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo fue de rechazo a la intervención estadounidense en una nación soberana.

La mandataria reiteró el posicionamiento de México respecto a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. (Infobae México/ Jesús Avilés)

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) local celebró la operación militar en que se capturó al que nombraron como “dictador” Maduro, además criticó a Sheinbaum: ““Es triste que el gobierno de México, en vez de aplaudir que se haya quitado a un dictador como Maduro, ahora prefiera señalar a Estados Unidos por haberlo retirado de Venezuela”, sostuvo el diputado Raúl Torres Guerrero

Mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresó ante la situación de Venezuela que: “Si bien la situación en Venezuela —de deterioro de la vida democrática y de los derechos humanos y políticos— reclamaba una resolución urgente, esta debió canalizarse estrictamente a través de los mecanismos pacíficos y del multilateralismo de los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, privilegiando el diálogo y la diplomacia por encima de la fuerza.”