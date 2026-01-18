México

¿Está más seguro tu retiro? Afores registran resultados récord en 2025

Hacienda presume cifras históricas en el ahorro pensionario, con retos aún por atender

Rendimientos históricos y comisiones a la baja conviven con desafíos en la experiencia del usuario. Infobae

El ahorro para el retiro en México cerró 2025 con cifras sin precedentes. Las Afore registraron plusvalías superiores al billón de pesos, un resultado histórico que refuerza el patrimonio de millones de trabajadores y que fue celebrado tanto por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) como por la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, el balance no es completamente positivo: mientras el dinero crece, persisten quejas, retiros irregulares y fallas en la atención al usuario que mantienen abierto el debate sobre qué tan seguro está realmente el ahorro pensionario.

Rendimientos récord: el dinero sí creció en 2025

De acuerdo con la Consar, durante 2025 el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) alcanzó plusvalías por 1.14 billones de pesos, la cifra más alta en sus 28 años de operación.

Hacienda destaca crecimiento del SAR. Crédito: Hacienda

Con ello, los recursos administrados por las Afore ascendieron a 8.3 billones de pesos, equivalentes al 23.8% del Producto Interno Bruto (PIB).

El rendimiento anual promedio fue de 16.8%, superando ampliamente el promedio histórico de 10.7%.

Hoy, 57 de cada 100 pesos en el saldo de las cuentas individuales provienen de rendimientos generados por el propio sistema, beneficiando a cerca de 70 millones de cuentas.

Hacienda celebra el crecimiento, pero el contexto exige cautela

Ante estos resultados, la Secretaría de Hacienda destacó que el ahorro para el retiro “sigue creciendo” y subrayó que las Afore tienen como objetivo invertir y administrar los recursos para que se fortalezcan con el tiempo. El mensaje oficial apunta a un sistema sólido y en expansión.

Hacienda destaca crecimiento histórico del ahorro para el retiro en 2025. Crédito: Hacienda

No obstante, este optimismo contrasta con un fenómeno que preocupa a las autoridades: el aumento de retiros por desempleo.

La Consar aclaró que no se debe a un deterioro del mercado laboral —México registra mínimos históricos de desempleo—, sino a prácticas ilegales de intermediarios, lo que ha puesto en riesgo el ahorro de trabajadores, especialmente de quienes no están activos en el sector formal.

Inversión productiva y comisiones más bajas

Además del ahorro pensionario, las Afore se consolidaron como un actor clave para la economía nacional, al invertir más de 2.2 billones de pesos en sectores estratégicos como infraestructura, energía, carreteras y vivienda.

Estas son las comisiones que tendrán las Afores en 2024 Crédito: cuartoscuro

A la par, las comisiones que cobran las administradoras continuaron disminuyendo y se ubicarán en 0.54% en 2026, su nivel más bajo histórico.

Esta reducción permitirá un ahorro adicional de 6.9 mil millones de pesos para los trabajadores y un acumulado de 214 mil millones de pesos hacia 2031, desde la Reforma de Pensiones de 2020.

Quejas, mala atención y defensa del ahorro

Pese a los buenos números, las inconformidades de los usuarios siguen presentes. Entre las quejas más comunes sobre las Afore en México se encuentran:

  • Traspasos no consentidos, es decir, cambios de Afore sin autorización.
  • Problemas en la unificación de cuentas y certificación de datos.
  • Mala atención al cliente, demoras o falta de respuesta.
  • Errores en el Número de Seguridad Social (NSS).

Según reportes de la CONDUSEF, XXI Banorte, Azteca, SURA, Citibanamex y Coppel figuran entre las Afore con más reclamaciones en periodos recientes, aunque las cifras varían por trimestre.

Las quejas de trabajadores se concentran en Afore con errores en datos y demoras en servicios. REUTERS/Henry Romero

Las autoridades recomiendan que, ante cualquier irregularidad, los trabajadores:

  • Acudan primero a su Afore, exigiendo folio y acuse.
  • Si no hay solución, presenten una queja ante la CONDUSEF o la CONSAR.

Entonces, ¿está más seguro tu retiro?

Los datos indican que el dinero creció como nunca, las comisiones bajaron y la supervisión se fortaleció. Sin embargo, la seguridad del retiro no depende solo de los rendimientos, sino también de la información, vigilancia y defensa activa del ahorro.

En 2026, el reto no será solo mantener las ganancias históricas, sino garantizar que lleguen intactas a las manos de quienes las están construyendo.

