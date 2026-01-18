México

“De los cucarachos infieles”: María León y Julia Medina explican de qué va su nueva canción “Las Damas y el Vagabundo”

La cantante habló sobre la historia de su nueva canción y llamó al público mexicano a participar en la votación del festival Benidorm Fest 2026 en España

María León y Julia Medina
María León y Julia Medina presentaron el tema “Las Damas y el Vagabundo” como propuesta conjunta para el Benidorm Fest 2026 en España.

María León presentó su más reciente tema, “Las Damas y el Vagabundo”, en compañía de la cantante española Julia Medina. La interpretación se realizó durante su aparición en el programa Despierta de NMás, donde compartió detalles sobre la canción que ambas llevarán al Benidorm Fest 2026 en España.

La presentación permitió que los seguidores conocieran la propuesta musical y el enfoque de la colaboración, una alianza que representa a México y España durante la competencia que se celebrará en febrero.

Durante la emisión, María León explicó que la canción surgió de un campamento creativo enfocado en escribir temas para el Benidorm Fest y fue en el estudio donde ambas cantantes se conocieron.

Un mensaje de unión y un llamado a votar

La colaboración entre México y España busca destacar un mensaje de sororidad y complicidad femenina en el escenario europeo del Benidorm Fest. - (Youtube/María León)

María León explicó que “Las Damas y el Vagabundo” narra la historia de dos mujeres engañadas por el mismo hombre, que en lugar de culparse, deciden unirse y salir a divertirse juntas. La cantante ha destacado que el tema refleja un mensaje de complicidad y sororidad entre mujeres, alejándose de los relatos tradicionales de rivalidad.

Además, invitó al público mexicano a participar en la votación del Benidorm Fest. “En México también pueden votar por nosotras para que podamos ganar este festival”, señaló durante su aparición, reforzando la interacción con sus seguidores y la importancia del apoyo internacional.

El video y la presentación han generado entusiasmo entre los fans, consolidando la colaboración entre María León y Julia Medina como uno de los proyectos más esperados para la próxima edición del Benidorm Fest.

¿Quién es María León?

María León, reconocida cantante y actriz mexicana, continúa afianzando su presencia en el entretenimiento con proyectos dentro y fuera de México. - (Foto: captura de pantalla de @sargentoleon)

María León es una cantante y actriz mexicana reconocida por su trayectoria en la música, teatro y televisión. A lo largo de su carrera se ha destacado tanto en la interpretación vocal como en proyectos que combinan actuación y canto, lo que le ha permitido consolidarse como una figura influyente dentro del entretenimiento en México.

Su versatilidad le ha permitido participar en distintos géneros y presentaciones en vivo, así como colaborar con otros artistas nacionales e internacionales. Además, mantiene un vínculo cercano con su público a través de redes sociales y apariciones mediáticas.

En esta ocasión, su participación en el Benidorm Fest 2026 refuerza su perfil como intérprete capaz de llevar la música mexicana a escenarios internacionales, sumando un nuevo capítulo a su trayectoria profesional.

