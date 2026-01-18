México

Colágeno para las famosas: las mexicanas que se enamoraron de un hombre menor que ellas

Las conductoras de “Hoy” se volvieron tendencia en los últimas días por su relaciones con personas más jóvenes

Andrea Legarreta está en el centro de la polémica desde que anunció su relación con Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel, que es más de 10 años menor que ella.

El anuncio público de su relación volvió a poner en el ojo del huracán a personalidades como Tania Rincón, Galilea Montijo, Alicia Villarreal, Susana Zabaleta y Maribel Guardia, quienes también se dieron una oportunidad en el amor con una personas más joven.

La conductora compartió detalles sobre el hombre que conquistó su corazón tras su separación de Erik Rubín. TikTok: @canalestrellasof

Famosos méxicanas y la diferencia de edad con sus parejas

  • Andrea Legarreta

La diferencia de edad entre la conductora y su novio ha sido motivo de conversación en varios medios de comunicación desde que confirmaron su relación.

Originalmente, muchos medios informaron que el creador de contenido fitness tenía alrededor de 41 años, mientras que Andrea Legarreta cumplirá 55 años en julio de 2026, por lo que se especulaba una diferencia de aproximadamente 13 años entre ambos.

Sin embargo, la información fue aclarada por Juan José “Pepillo” Origel durante una entrevista, donde afirmó que su sobrino en realidad acaba de cumplir 33 años, por lo que la diferencia real de edad sería de aproximadamente 21 años.

  • Tania Rincón

Actualmente, Tania Rincón mantiene actualmente una relación con Pedro Pereyra, productor de televisión. Su historia de amor comenzó formalmente en noviembre de 2023, meses después de que la presentadora anunciara su divorcio de Daniel Pérez, con quien estuvo casada 12 años y tiene dos hijos en común.

Respecto a la diferencia de edad, la conductora ha declarado que Pedro Pereyra es un par de años menor que ella. Incluso, en entrevistas y programas, la conductora mencionó que cuando lo conoció, lo veía como “un niño”.

  • Galilea Montijo

Galilea Montijo mantiene una relación sentimental con el modelo español Isaac Moreno. Desde que iniciaron su romance, un aspecto muy comentado es la diferencia de edad, ya que el modelo es nueve años menor que la presentadora.

En diferentes ocasiones, la conductora ha bromeado sobre el tema durante transmisiones en vivo, afirmando: “Ven por qué ando con uno menor que yo. No soy yo, es mi cerebro el que los atrae”.

  • Susana Zabaleta

Susana Zabaleta mantiene una relación sentimental con el comediante Ricardo Pérez. Una de las particularidades más comentadas de su noviazgo es la diferencia de edad: ella tiene 60 años y él 30, es decir, hay 30 años de diferencia entre ambos.

Desde que hicieron pública su relación en febrero de 2024, la pareja ha enfrentado una ola de comentarios y juicios, especialmente por el tema generacional; sin embargo, el principal aprendizaje para ambos ha sido que “no hay edad para las almas gemelas” y que el amor puede surgir y valer la pena sin importar los prejuicios.

  • Maribel Guardia

Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, tienen una diferencia de edad significativa que ha llamado la atención del público y los medios, pero la pareja ha mostrado durante muchos años la solidez de su relación.

La actriz y conductora nació el 29 de mayo de 1959 y recientemente celebró su cumpleaños número 66 en 2025, mientras que Marco Chacón es considerablemente menor que ella, aunque no se suele especificar con precisión su edad.

  • Alicia Villarreal

Alicia Villarreal, nacida el 31 de agosto de 1971, tiene actualmente 54 años, mientras que Cibad Hernández nació el 14 de diciembre de 1983 y tiene 42 años, lo que significa que existe una diferencia de 11 años.

La brecha generacional ha sido tema de conversación en medios y redes sociales desde que la pareja hizo pública su relación apenas 20 días después de que Villarreal formalizara su divorcio con Cruz Martínez, su exesposo de más de dos décadas.

