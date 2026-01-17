México

PT acuerda participar en reforma electoral, PRI acusa que iniciativa perjudicará a aliados de Morena en el Congreso

Alejandro Moreno dijo que la reforma le quitará representación legislativa y financiamiento al Partido Verde y al PT

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Gerardo Fernández
FOTO DE ARCHIVO. Gerardo Fernández Norona (PT) habla sobre una controvertida reforma electoral respaldada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el Congreso mexicano, en la Ciudad de México, México, el 6 de diciembre de 2022. REUTERS/Henry Romero

El Partido del Trabajo (PT) reiteró su compromiso con el Movimiento de la Cuarta Transformación, del que actualmente forma parte junto con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el marco de la reforma electoral que impulsará este año la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual busca eliminar a los diputados plurinominales.

Sin embargo, en un comunicado, el PT destacó la importancia de mantener el diálogo institucional “para abordar y dar solución a temas vitales de la agenda nacional”.

Esto último resaltando su reciente reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la cual el partido acordó con la funcionaria “construir juntos la propuesta para la reforma electoral”, la cual consideró ”un parteaguas para mejorar la vida política del país y enriquecer nuestros procesos democráticos".

Mencionó que a esto se suma, que en el Congreso Nacional del PT, sus militantes acordaron por unanimidad “brindar todo el apoyo y respaldo” a Sheinbaum Pardo, a quien reconocieron como “la mejor mandataria del mundo”.

En el mismo documento, el partido se consideró “un pilar fundamental” del proyecto que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador y exdirigente nacional de Morena.

“El Partido del Trabajo reitera su convicción de mantener la unidad con los partidos aliados y así garantizar la construcción de un país con igualdad y justicia social. Mantenemos firme el compromiso de profundizar la Cuarta Transformación trabajando mano a mano con el Gobierno Federal en las reformas necesarias para fortalecer las instituciones y la participación ciudadana”, concluyó.

PRI afirma que reforma electoral de Morena “será bombazo” para PT y PVEM

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, acusó que la reforma electoral solo beneficiará a Morena y perjudicará a los demás partidos políticos, entre ellos al PT y al PVEM, los cuales actualmente forman parte de la mayoría califica del Congreso de la Unión por integrar la alianza de la 4T.

En su cuenta de X, el dirigente priista calificó la iniciativa como “Ley Maduro” y señaló que la propuesta busca recortar la representación y el financiamiento del PT y Verde Ecologista en el Congreso, con el objetivo de eliminarlos como competencia política.

“Son tan cínicos y abusivos que quieren que el Partido Verde y el PT la respalden ¡Es hasta un insulto a la inteligencia de sus propios aliados! Esta reforma está diseñada para terminar de destruir la democracia y la participación ciudadana. Es un bombazo en contra del Verde y el PT para quitarles representación en el Congreso y recortarles financiamiento para anularlos", escribió en la red social.

Moreno calificó la reforma como un intento de Morena por ejercer el poder de manera unilateral, comparándola con el modelo venezolano y acusando al partido oficialista de querer instaurar una dictadura.

Los de MORENA quieren mandar solos, como una dictadura y están dispuestos a destruir a todos, incluso a sus hasta ahora aliados.¡MORENA depreda todo lo que toca! La Constitución, salud, seguridad, justicia, libertades y el prestigio de México en el mundo.

Sin embargo, confió en que el Partido Verde y el PT están conscientes de las intenciones de Morena y que ahora enfrentan las consecuencias de sus decisiones.

“Es claro que el Verde y el PT, con su experiencia, se dan cuenta que MORENA no los quiere realmente de aliados, los quiere doblegados y sometidos al poder para que no representen una competencia política.

“Hoy son ellos quienes están pagando el costo de las locuras del gobierno. A estas alturas, el Verde y el PT también ven las turbias intenciones de MORENA y estamos seguros que van a actuar en consecuencia”, puntualizó.

También advirtió que la reforma representa un riesgo para la democracia, la participación ciudadana y los contrapesos institucionales en México, y responsabilizó a Morena de cualquier deterioro en las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos y Canadá.

Temas Relacionados

reforma electoralPTAlejandro MorenoPRIMorenaPlurinominalesmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Asesinan a excomandante de la FGE en Ensenada; hallan vehículos incendiados tras ataque

Israel Ortiz Castillo, excomandante operativo de la Fiscalía General del Estado, fue asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de su patrulla en Ensenada

Asesinan a excomandante de la

Exponen la verdadera edad de Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, y nadie esperaba que fuera tan joven

Pepillo fue quien filtró en una entrevista cuántos años tiene su familiar

Exponen la verdadera edad de

TikToker colombiana causa polémica en México por tratar bonito a la gente: “Les decía mi amor y pensaban que los quería ligar”

La creadora de contenido llamada Nathalia habló de los malentendidos por su forma de tratar a los demás

TikToker colombiana causa polémica en

“¿Sigue ese señor vivo?”: Pablo Moctezuma y su ácido comentario sobre Enrique Guzmán

El padre de Frida Sofía fue contundendente con su opinión

“¿Sigue ese señor vivo?”: Pablo

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de enero: el avance de las unidades es continuo

Actualización minuto a minuto del servicio del sistema de transporte público en la capital del país

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina capturó a “El Ray”,

Marina capturó a “El Ray”, actual líder de La Chokiza en Ecatepec

Aprueban leyes contra la extorsión en Edomex: policías ya podrán hacer labor de investigación

Marina se reestructura y anuncia nuevos mandos en subsecretaría y jefatura de operaciones

“La Gallina”, operador del Cártel de Sinaloa, se declara ‘no culpable’ de un cargo de tráfico de drogas en EEUU

La SICT se pronuncia sobre alerta de EEUU por “actividad militar” en espacio aéreo de México

ENTRETENIMIENTO

¿No vendieron boletos? Adal Ramones

¿No vendieron boletos? Adal Ramones revela por qué se pospuso el reencuentro de Otro Rollo

Exponen la verdadera edad de Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, y nadie esperaba que fuera tan joven

“¿Sigue ese señor vivo?”: Pablo Moctezuma y su ácido comentario sobre Enrique Guzmán

Kenia Os responde a teorías sobre la seña que hizo en “Belladona”

Ticketmaster no revelará precios de BTS antes de la venta y responde a fans: “Mientras estés en la fila”

DEPORTES

49ers vs Seahawks: ¿cuándo y

49ers vs Seahawks: ¿cuándo y dónde ver el partido de la Ronda Divisional de la NFL 2026?

Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026: fechas, horarios y dónde ver los partidos ante Panamá y Bolivia

Oribe Peralta abre el debate sobre los naturalizados en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Rayados reconoce oferta del Inter de Miami por Germán Berterame

Revocan la tarjeta roja a Ramón Juárez: ¿podrá jugar la Jornada 3 frente a Pachuca?