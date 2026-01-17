PT acuerda participar en reforma electoral, PRI acusa que iniciativa perjudicará a aliados de Morena en el Congreso

FOTO DE ARCHIVO. Gerardo Fernández Norona (PT) habla sobre una controvertida reforma electoral respaldada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el Congreso mexicano, en la Ciudad de México, México, el 6 de diciembre de 2022. REUTERS/Henry Romero

El Partido del Trabajo (PT) reiteró su compromiso con el Movimiento de la Cuarta Transformación, del que actualmente forma parte junto con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el marco de la reforma electoral que impulsará este año la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual busca eliminar a los diputados plurinominales.

Sin embargo, en un comunicado, el PT destacó la importancia de mantener el diálogo institucional “para abordar y dar solución a temas vitales de la agenda nacional”.

Esto último resaltando su reciente reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la cual el partido acordó con la funcionaria “construir juntos la propuesta para la reforma electoral”, la cual consideró ”un parteaguas para mejorar la vida política del país y enriquecer nuestros procesos democráticos".

Mencionó que a esto se suma, que en el Congreso Nacional del PT, sus militantes acordaron por unanimidad “brindar todo el apoyo y respaldo” a Sheinbaum Pardo, a quien reconocieron como “la mejor mandataria del mundo”.

En el mismo documento, el partido se consideró “un pilar fundamental” del proyecto que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador y exdirigente nacional de Morena.

“El Partido del Trabajo reitera su convicción de mantener la unidad con los partidos aliados y así garantizar la construcción de un país con igualdad y justicia social. Mantenemos firme el compromiso de profundizar la Cuarta Transformación trabajando mano a mano con el Gobierno Federal en las reformas necesarias para fortalecer las instituciones y la participación ciudadana”, concluyó.

PRI afirma que reforma electoral de Morena “será bombazo” para PT y PVEM

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, acusó que la reforma electoral solo beneficiará a Morena y perjudicará a los demás partidos políticos, entre ellos al PT y al PVEM, los cuales actualmente forman parte de la mayoría califica del Congreso de la Unión por integrar la alianza de la 4T.

En su cuenta de X, el dirigente priista calificó la iniciativa como “Ley Maduro” y señaló que la propuesta busca recortar la representación y el financiamiento del PT y Verde Ecologista en el Congreso, con el objetivo de eliminarlos como competencia política.

“Son tan cínicos y abusivos que quieren que el Partido Verde y el PT la respalden ¡Es hasta un insulto a la inteligencia de sus propios aliados! Esta reforma está diseñada para terminar de destruir la democracia y la participación ciudadana. Es un bombazo en contra del Verde y el PT para quitarles representación en el Congreso y recortarles financiamiento para anularlos", escribió en la red social.

Moreno calificó la reforma como un intento de Morena por ejercer el poder de manera unilateral, comparándola con el modelo venezolano y acusando al partido oficialista de querer instaurar una dictadura.

Los de MORENA quieren mandar solos, como una dictadura y están dispuestos a destruir a todos, incluso a sus hasta ahora aliados.¡MORENA depreda todo lo que toca! La Constitución, salud, seguridad, justicia, libertades y el prestigio de México en el mundo.

Sin embargo, confió en que el Partido Verde y el PT están conscientes de las intenciones de Morena y que ahora enfrentan las consecuencias de sus decisiones.

“Es claro que el Verde y el PT, con su experiencia, se dan cuenta que MORENA no los quiere realmente de aliados, los quiere doblegados y sometidos al poder para que no representen una competencia política.

“Hoy son ellos quienes están pagando el costo de las locuras del gobierno. A estas alturas, el Verde y el PT también ven las turbias intenciones de MORENA y estamos seguros que van a actuar en consecuencia”, puntualizó.

También advirtió que la reforma representa un riesgo para la democracia, la participación ciudadana y los contrapesos institucionales en México, y responsabilizó a Morena de cualquier deterioro en las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos y Canadá.