Monterrey podría sumarse a la gira de BTS, revela Samuel García: “Ya estamos en eso”

El gobernador abrió la posibilidad de que el tour de la banda pase por el norte del país (Instagram)

La posibilidad de que BTS se presente en Monterrey ha cobrado fuerza tras declaraciones recientes de Samuel García.

El gobernador de Nuevo León sorprendió al revelar que existen gestiones para intentar incluir a la ciudad en la gira mundial de la banda surcoreana.

Este anuncio ha generado entusiasmo entre la comunidad ARMY del norte del país, que ya comienza a imaginar un concierto histórico en su región.

Lo que dijo Samuel García en su encuentro con la prensa

Durante un encuentro con medios de comunicación, Samuel García fue consultado por reporteros sobre la posibilidad de traer a BTS a Monterrey, en respuesta a la petición de las fans.

Gobernador de Nuevo León, Samuel García. Foto: (Facebook) Samuel García

Ante la pregunta: “Las chicas fan de BTS a Samuel”, el mandatario respondió, tras un breve intercambio: “Ya estamos en eso. Vamos a ver si agregamos a la gira a Monterrey. Ojalá se pueda”

El comentario fue recibido con entusiasmo por seguidores presentes y rápidamente se replicó en redes sociales, donde miles de fans manifestaron su apoyo a la iniciativa.

Gira de BTS en México, preventa y expectativa

Hasta ahora, BTS ha confirmado tres conciertos en la Ciudad de México para mayo de 2026, con fechas programadas en el Estadio GNP Seguros.

La preventa exclusiva para miembros de la ARMY Global Membership está prevista para el 22 de enero de 2026, mientras que la venta general iniciará el 24 de enero.

Los boletos estarán limitados a cuatro por persona y no habrá preventas bancarias ni acceso prioritario a través de otras membresías.

La banda de k-pop vendrá a México (Jovani Pérez/Infobae)

La posibilidad de sumar Monterrey como nueva sede depende de negociaciones y ajustes logísticos.

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre una fecha en la ciudad, pero la declaración de Samuel García mantiene viva la expectativa entre el público regiomontano.

Armys: la petición a Ocesa y Ticketmaster

Desde que se dio a conocer que la banda vendría a México, las fans iniciaron una campaña para pedirle a Ocesa y Ticketmaster que, previo a la preventa, revelaran los costos oficiales de los boletos.

Asimismo, se posicionaron en contra de tarifas dinámicas, pues señalaron que esto sería injusto.