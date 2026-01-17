La SICT se pronuncia sobre alerta de EEUU por “acciones militares” en espacio aéreo de México

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la alerta realizada por la Administración Federal de Avión de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) no constituye un riesgo ni prohibición para las aerolíneas mexicanas.
Cabe señalar que en la NOTAM, el gobierno estadounidense alertó a los pilotos de aeronaves con matricula americana de posibles afectaciones en las comunicaciones del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) debido a “acciones militares” en el Golfo de California y el Pacífico mexicano.
*Información en desarrollo...
